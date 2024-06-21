«كاف» يستقر على موعد إقامة كأس الأمم الأفريقية 2025

استقرت اللجنة التنفيذية للاتحاد الأفريقي لكرة القدم، على موعد إقامة بطولة كأس الأمم الأفريقية 2025 بالمغرب.

وعقدت اللجنة التنفيذية لـ «كاف» اجتماعا افتراضيا عبر الفيديو كونفرانس بداية من الخامسة مساء لمناقشة العديد من الأمور الخاصة بالمسابقات القارية.

وذكرت شبكة «بي إن سبورتس» عبر الحساب الرسمي لقناتها الإخبارية على موقع «إكس»، أن اللجنة التنفيذية حددت يوم 21 ديسمبر من عام 2025، موعد لانطلاق كأس أمم إفريقيا بالمغرب.

وأضاف القناة أن المباراة النهائية للبطولة ستقام في الثامن عشر من يناير عام 2026.

وكانت تقارير صحفية، قد أشارت في وقت سابق، إلى رغبة «كاف» في تعديل موعد كأس الأمم الإفريقية 2025 بالمغرب، بسبب تعارضها مع موعد بطولة كأس العالم للأندية 2025 التي ستقام بالولايات المتحدة الأمريكية، خلال شهر يونيو ويوليو من نفس العام.

وكان الاتحاد الإفريقي لكرة القدم، قد أصدر بيانًا في وقت سابق، يكشف فيه حقيقة الأنباء التي تحدثت عن تأجيل كأس الأمم الإفريقية 2025.

وقال «كاف» في بيانه: "التقارير حول كأس الأمم الإفريقية 2025 غير صحيحة. ستجتمع لجنة «كاف» التنفيذية وستتخذ قرارًا بشأن مواعيد كأس الأمم الإفريقية 2025. وسيصدر «كاف» بعد ذلك بيانًا رسميًا حول هذه المسألة".

ومن المقرر أن يصادق «كاف» خلال اجتماع اليوم، على مكان وموعد إقامة مباراة كأس السوبر الأفريقي التي ستجمع الأهلي (حامل لقب دوري أبطال أفريقيا)، والزمالك (حامل لقب كأس الكونفدرالية الأفريقية).