مواعيد الصلاة اليوم السبت 22-6-2024 فى محافظات مصر

زاد البحث عن مواعيد الصلاة اليوم السبت 22-6-2024 الموافق 16 من شهر ذي الحجة 1445 في محافظات مصر عبر المنصات الإلكترونية ومواقع التواصل الاجتماعي لرغبة الملايين من المواطنين في ضبط أوقات صلواتهم وفقًا لوزارة الأوقاف المصرية.

مواعيد الصلاة اليوم السبت 22-6-2024 في محافظات مصر

يعرض "الدستور" للقراء مواعيد الصلاة اليوم السبت 22-6-2024 الموافق 16 من شهر ذي الحجة 1445 في كافة محافظات الجمهورية، وفقًا لبيان الهيئة العامة للمساحة المصرية وجاءت توقيتات الصلاة كما يلي:



موعد الصلاة في القاهرة

صلاة الفجر في تمام الساعة 4:07 فجرا.

صلاة الظهر في تمام الساعة 12:56 ظهرا.

صلاة العصر في تمام الساعة 4:31 عصرا.

صلاة المغرب في تمام الساعة 7:58 مساءا.

صلاة العشاء في تمام الساعة 9:31 مساءا.



موعد الصلاة في الإسكندرية

صلاة الفجر في تمام الساعة 4:08 فجرا.

صلاة الظهر في تمام الساعة 1:02 ظهرا.

صلاة العصر في تمام الساعة 4:41 عصرا.

صلاة المغرب في تمام الساعة 8:08 مساءا.

صلاة العشاء في تمام الساعة 9:43 مساءا.



موعد الصلاة في الجيزة

صلاة الفجر في تمام الساعة 4:09 فجرا.

صلاة الظهر في تمام الساعة 12:55 ظهرا.

صلاة العصر في تمام الساعة 4:32 عصرا.

صلاة المغرب في تمام الساعة 7:59 مساءا.

صلاة العشاء في تمام الساعة 9:33 مساءا.



موعد الصلاة في الفيوم

صلاة الفجر في تمام الساعة 4:13 فجرا.

صلاة الظهر في تمام الساعة 12:58 ظهرا.

صلاة العصر في تمام الساعة 4:32 عصرا.

صلاة المغرب في تمام الساعة 7:59 مساءا.

صلاة العشاء في تمام الساعة 9:32 مساءا.



موعد الصلاة في قنا

صلاة الفجر في تمام الساعة 4:18 فجرا.

صلاة الظهر في تمام الساعة 12:58 ظهرا.

صلاة العصر في تمام الساعة 4:16 عصرا.

صلاة المغرب في تمام الساعة 7:44 مساءا.

صلاة العشاء في تمام الساعة 9:12 مساءا.