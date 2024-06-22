السبت 22 يونيو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

مواعيد الصلاة اليوم السبت 22-6-2024 فى محافظات مصر

مواعيد الصلاة اليوم
مواعيد الصلاة اليوم

زاد البحث عن مواعيد الصلاة اليوم السبت 22-6-2024 الموافق 16 من شهر ذي الحجة 1445 في محافظات مصر عبر المنصات الإلكترونية ومواقع التواصل الاجتماعي لرغبة الملايين من المواطنين في ضبط أوقات صلواتهم وفقًا لوزارة الأوقاف المصرية.

مواعيد الصلاة اليوم السبت 22-6-2024 في محافظات مصر

يعرض "الدستور" للقراء مواعيد الصلاة اليوم السبت 22-6-2024 الموافق 16 من شهر ذي الحجة 1445 في كافة محافظات الجمهورية، وفقًا لبيان الهيئة العامة للمساحة المصرية وجاءت توقيتات الصلاة كما يلي:

txt

مواعيد الصلاة اليوم الخميس 20 يونيو 2024 فى محافظات مصر

txt

مواعيد الصلاة فى محافظات مصر اليوم الثلاثاء 2024/6/16


موعد الصلاة في القاهرة

صلاة الفجر في تمام الساعة 4:07 فجرا.
صلاة الظهر في تمام الساعة 12:56 ظهرا.
صلاة العصر في تمام الساعة 4:31 عصرا.
صلاة المغرب في تمام الساعة 7:58 مساءا.
صلاة العشاء في تمام الساعة 9:31 مساءا.


موعد الصلاة في الإسكندرية

صلاة الفجر في تمام الساعة 4:08 فجرا.
صلاة الظهر في تمام الساعة 1:02 ظهرا.
صلاة العصر في تمام الساعة 4:41 عصرا.
صلاة المغرب في تمام الساعة 8:08 مساءا.
صلاة العشاء في تمام الساعة 9:43 مساءا.


موعد الصلاة في الجيزة

صلاة الفجر في تمام الساعة 4:09 فجرا.
صلاة الظهر في تمام الساعة 12:55 ظهرا.
صلاة العصر في تمام الساعة 4:32 عصرا.
صلاة المغرب في تمام الساعة 7:59 مساءا.
صلاة العشاء في تمام الساعة 9:33 مساءا.

txt

"تعليم القاهرة" ترفع درجة الاستعداد لاستئناف أعمال امتحانات الثانوية العامة

txt

تنسيق الثانوية العامة 2024 أسيوط وجميع المحافظات


موعد الصلاة في الفيوم

صلاة الفجر في تمام الساعة 4:13 فجرا.
صلاة الظهر في تمام الساعة 12:58 ظهرا.
صلاة العصر في تمام الساعة 4:32 عصرا.
صلاة المغرب في تمام الساعة 7:59 مساءا.
صلاة العشاء في تمام الساعة 9:32 مساءا.


موعد الصلاة في قنا

صلاة الفجر في تمام الساعة 4:18 فجرا.
صلاة الظهر في تمام الساعة 12:58 ظهرا.
صلاة العصر في تمام الساعة 4:16 عصرا.
صلاة المغرب في تمام الساعة 7:44 مساءا.
صلاة العشاء في تمام الساعة 9:12 مساءا.

اقرأ أيضًا  

أدعية طلاب الثانوية العامة 2024

مواعيد الصلاة اليوم مواعيد الصلاة الصلاة الصلاة اليوم الهيئة العامة للمساحة المصرية صلاة الفجر صلاة العصر موعد الصلاة في القاهرة موعد الصلاة في الاسكندرية موعد الصلاة في الجيزة موعد الصلاة في الفيوم موعد الصلاة في قنا

مواد متعلقة

لطلاب الثانوية العامة 2024.. أدعية ليلة الامتحان المستجابة للتركيز وعدم النسيان

الأكثر قراءة

زوجته لم تبلغ عن تعرضها للمعاكسة.. مفاجأة جديدة حول "خناقة" إمام عاشور

عاجل.. حرائق غابات جديدة فى اليونان

عاجل.. سفينة تجارية تتعرض لهجوم قبالة سواحل عدن فى البحر الأحمر

الكنيسة تقرر إيقاف القس دوماديوس حبيب.. وأقباط: منحته فرصة أخيرة لمراجعة نفسة

عاجل.. الكويت تطالب رعاياها بمغادرة لبنان فى أقرب وقت ممكن

مصدر يكشف حقيقة انتحار نزيلة روسية داخل مركز إصلاح وتأهيل

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د.أحمد الخميسى

قراءة الفنجان.. بين الإعلام والإعتام

صفاء النجار

عن الذين لم يأخذوا من حجهم إلا المشقة

ماجد حبته

فيتنام وروسيا.. قلق أمريكي

نرمين يسر

البادئون Starters

حسين دعسة

كيف يحلل توماس فريدمان نهاية السفاح نتنياهو؟!

د. محمد عفيفي

السينما المصرية والقومية «3 - 3»

ماجد حبته

استغلال مشين ليوم اللاجئين

مدحت بشاى

لا لتثوير الفكر النقدى لمجرد الحضور الإعلامى

صور

مباراة فوز الأهلي على الداخلية في اللحظات الأخيرة

المصريون يقضون آخر أيام عيد الأضحى المبارك فى حديقة الأسماك

المصريون يحتفلون برابع أيام العيد فى القناطر الخيرية

محطة تل أبيب

المزيد

إسرائيل تستدعى سفير أرمينيا عقب الاعتراف بدولة فلسطين

"هارتس" العبرية: جيش الاحتلال يرغب فى إنهاء الحرب على غزة

جيش الاحتلال الإسرائيلى: دمرنا موقعًا داخل المنطقة الإنسانية فى خان يونس