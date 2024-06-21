أعلن أحمد خطاب المدير الفني لنادي فاركو، تشكيل فريقه الرسمي لمواجهة الزمالك، بمسابقة دوري نايل (موسم 2023/2024).

موعد مباراة فاركو والزمالك بمؤجلات دوري نايل

يواجه فاركو نظيره الزمالك، في تمام السابعة مساء اليوم الجمعة، على إستاد الجبل الأخضر، ضمن مؤجلات الجولة الثانية عشر بمسابقة دوري نايل (2023/2024).

تشكيل فاركو الرسمي لمواجهة الزمالك بمؤجلات دوري نايل

حراسة المرمى: محمد سعيد شيكا.

خط الدفاع: عزمي غوما - ياسين السيد - محمود البدري - أحمد جمال.

خط الوسط: أحمد البحراوي – كنجسلي سوكاري – أحمد فؤاد – محمود جهاد.

خط الهجوم: سيف تيري - شكري نجيب.

ويتواجد على مقاعد البدلاء، محمد نديم ورامي صبري، ومحمد فخري وعمرو جمال، وعمرو ناصر ووليد مصطفى، ووليد علي ومحمد عز، ومحمود عماد.

القنوات الناقلة لمباراة فاركو والزمالك بمؤجلات دوري نايل

تنقل قناة أون تايم سبورت 2، مباراة فاركو والزمالك، على الهواء مباشرة، في تمام السابعة مساء اليوم الجمعة، حيث يسبقها أستوديو تحليلي، يقدمه الإعلامي تامر صقر، رفقة الكباتن جمال حمزة وحسني عبدربه، بينما يتولى مهمة التعليق على المباراة محمد الشاذلي، والثنائي عمرو نبيل ومحمد طه، مراسلين من أرض الملعب.

طاقم حكام مباراة فاركو والزمالك بمؤجلات دوري نايل

يقود مباراة فاركو والزمالك، المؤجلة من الجولة الثانية عشر بدوري نايل محمد الغازي حكما للساحة، والمساعدين أول وثان هاني عبدالفتاح ومحمد فاروق، ومحمود الدسوقي حكما رابعا، وطارق مجدي حكم تقنية فيديو، ومحمد سلامة مساعد حكم تقنية فيديو.

حكام مباراة فاركو والزمالك بمؤجلات دوري نايل

موقف فاركو بجدول دوري نايل

يحتل فاركو، المركز الخامس عشر بجدول دوري نايل، برصيد 22 نقطة، بواقع 4 انتصارات و10 تعادلات و11 هزيمة.

موقف فاركو بجدول دوري نايل

فاركو يتعادل مع زد

حقق فاركو، تعادلا إيجابيا بطعم الفوز أمام زد بهدفين لمثلهما، في الجولة الماضية بمسابقة دوري نايل.