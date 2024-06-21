الجمعة 21 يونيو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

تشكيل فاركو الرسمي لمواجهة الزمالك بمؤجلات دوري نايل

فاركو
فاركو

أعلن أحمد خطاب المدير الفني لنادي فاركو، تشكيل فريقه الرسمي لمواجهة الزمالك، بمسابقة دوري نايل (موسم 2023/2024).

 

موعد مباراة فاركو والزمالك بمؤجلات دوري نايل

يواجه فاركو نظيره الزمالك، في تمام السابعة مساء اليوم الجمعة، على إستاد الجبل الأخضر، ضمن مؤجلات الجولة الثانية عشر بمسابقة دوري نايل (2023/2024).

 

تشكيل فاركو الرسمي لمواجهة الزمالك بمؤجلات دوري نايل

حراسة المرمى: محمد سعيد شيكا.

خط الدفاع: عزمي غوما -  ياسين السيد - محمود البدري  - أحمد جمال.

خط الوسط: أحمد البحراوي – كنجسلي سوكاري – أحمد فؤاد – محمود جهاد.

خط الهجوم: سيف تيري - شكري نجيب.

ويتواجد على مقاعد البدلاء، محمد نديم ورامي صبري، ومحمد فخري وعمرو جمال، وعمرو ناصر ووليد مصطفى، ووليد علي ومحمد عز، ومحمود عماد.

 

القنوات الناقلة لمباراة فاركو والزمالك بمؤجلات دوري نايل

تنقل قناة أون تايم سبورت 2، مباراة فاركو والزمالك، على الهواء مباشرة، في تمام السابعة مساء اليوم الجمعة، حيث يسبقها أستوديو تحليلي، يقدمه الإعلامي تامر صقر، رفقة الكباتن جمال حمزة وحسني عبدربه، بينما يتولى مهمة التعليق على المباراة محمد الشاذلي، والثنائي عمرو نبيل ومحمد طه، مراسلين من أرض الملعب.

طاقم حكام مباراة فاركو والزمالك بمؤجلات دوري نايل

يقود مباراة فاركو والزمالك، المؤجلة من الجولة الثانية عشر بدوري نايل محمد الغازي حكما للساحة، والمساعدين أول وثان هاني عبدالفتاح ومحمد فاروق، ومحمود الدسوقي حكما رابعا، وطارق مجدي حكم تقنية فيديو، ومحمد سلامة مساعد حكم تقنية فيديو.

حكام مباراة فاركو والزمالك بمؤجلات دوري نايل

موقف فاركو بجدول دوري نايل

يحتل فاركو، المركز الخامس عشر بجدول دوري نايل، برصيد 22 نقطة، بواقع 4 انتصارات و10 تعادلات و11 هزيمة.

موقف فاركو بجدول دوري نايل

فاركو يتعادل مع زد 

حقق فاركو، تعادلا إيجابيا بطعم الفوز أمام زد بهدفين لمثلهما، في الجولة الماضية بمسابقة دوري نايل.

فاركو دوري نايل الزمالك مؤجلات دوري نايل تشكيل فاركو

مواد متعلقة

عودة صبحى وماهر.. تشكيل الزمالك لمواجهة فاركو بمؤجلات دورى نايل

ترتيب هدافى دورى نايل قبل مباراتى الأهلى مع الداخلية والزمالك ضد فاركو

دورى نايل.. الزمالك فى مهمة صعبة أمام فاركو بسبب الغيابات والابتعاد عن المنافسة

موعد مباراة الزمالك وفاركو بدوري نايل 2024 والقنوات الناقلة وموقفه من القمة

فاركو فى مهمة صعبة أمام زد إف سى بـ"دوري نايل".. اليوم

الأكثر قراءة

نكشف موعد الصلح بين إمام عاشور وفرد الأمن بـ"مول الشيخ زايد"

ضبط البلوجر لوشا بتهمة قيادة سيارة بلوحات مطموسة ورخصة منتهية

تنسيق الثانوية العامة 2024 أسيوط وجميع المحافظات

عاجل| موقف الأهلى من معاقبة إمام عاشور بعد واقعة "مول الشيخ زايد"

تبرأت منه الكنيسة.. كيف رأي الأقباط قرار البابا بإيقاف القس دوماديوس حبيب؟

عاجل| خلافات غير مسبوقة.. "القاهرة الإخبارية": الداخل الإسرائيلى ينهار بسبب حرب غزة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نرمين يسر

البادئون Starters

حسين دعسة

كيف يحلل توماس فريدمان نهاية السفاح نتنياهو؟!

د. محمد عفيفي

السينما المصرية والقومية «3 - 3»

ماجد حبته

استغلال مشين ليوم اللاجئين

مدحت بشاى

لا لتثوير الفكر النقدى لمجرد الحضور الإعلامى

خالد حريب

معارك صادق شرشر وقصيدة نثر العامية

محمد العسيري

الوجع المكشوف فى غزل البنات

أحمد بهاء الدين شعبان

هل تجاوزت "إسرائيل" عتبة "الغموض النووى"؟ (2)

صور

المصريون يقضون آخر أيام عيد الأضحى المبارك فى حديقة الأسماك

المصريون يحتفلون برابع أيام العيد فى القناطر الخيرية

العيد فرحه.. المصريون يحتفلون برابع أيام عيد الأضحى في الأزهر بارك

محطة تل أبيب

المزيد

إسرائيل تستدعى سفير أرمينيا عقب الاعتراف بدولة فلسطين

"هارتس" العبرية: جيش الاحتلال يرغب فى إنهاء الحرب على غزة

جيش الاحتلال الإسرائيلى: دمرنا موقعًا داخل المنطقة الإنسانية فى خان يونس