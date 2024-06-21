أونروا: نحو 76% من المدارس في غزة تحتاج إلى عملية إعادة بناء

أفادت قناة القاهرة الإخبارية فى خبر عاجل لها بأن أونروا، أكد أن أكثر من 76% من المدارس في غزة تحتاج إلى عملية إعادة بناء أو تأهيل كبيرة حتى تتمكن من العمل مجددا.

وتواصل قوات الاحتلال شن مئات الغارات والقصف المدفعي وتنفيذ جرائم في مختلف أرجاء قطاع غزة، وارتكاب مجازر دامية ضد المدنيين، وتنفيذ جرائم مروعة في مناطق التوغل، وسط وضع إنساني كارثي نتيجة الحصار ونزوح أكثر من 90 % من السكان.

ودمَّرت طائرات الاحتلال الإسرائيلي مربعات سكنية كاملة في قطاع غزة، ضمن سياسة التدمير الشاملة التي ينتهجها الاحتلال في عدوانه المستمر على قطاع غزة.