السبت 22 يونيو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

سعر الدولار مقابل الجنيه المصرى اليوم السبت 22-6-2024 فى مصر

سعر الدولار اليوم
سعر الدولار اليوم

سعر الدولار اليوم مقابل الجنيه المصري السبت 22-6-2024 في مصر في كافة البنوك التي تعمل في القطاع المصرفي المصري من أكثر الكلمات البحثية التي تحظى على نسب عالية من المشاهدة خاصة مع انتهاء إجازة عيد الأضحى المبارك وبداية عودة موظفي الدولة إلى أعمالهم.

 

سعر الدولار اليوم مقابل الجنيه المصري السبت 22-6-2024 في مصر

استقرار ملحوظ في سعر الدولار اليوم مقابل الجنيه المصري السبت 22-6-2024 في كافة البنوك المصرية وفقا لوحة التعاملات المالية التي يتم تحديثها باستمرار وفقا لحالة العرض والطلب حيث جاءت كما يلي:-

الدولار الأمريكي في البنك المركزي المصري بنحو 47.77 جنيه للشراء و47.63 جنيه للبيع.

الدولار في بنك الإسكندرية بنحو 47.72 جنيه للشراء و47.82 جنيه للبيع.

الدولار في بنك القاهرة بنحو 47.65 جنيه للشراء و47.75 جنيه للبيع.

الدولار في مصرف أبوظبي الإسلامي عند مستوى 47.75 جنيه للشراء و47.85 جنيه للبيع.

الدولار في البنك التجاري الدولي CIB بنحو 47.66 جنيه للشراء و47.76 جنيه للبيع.

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تحديث يومي.. سعر صرف الدولار اليوم في مصر 2024 مقابل الجنيه المصري

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الشعير بـ 15300جنيه للطن.. أسعار الأرز في الأسواق اليوم

سعر الدولار اليوم في مصر 2024

في البركة وصل الدولار الأمريكي بنحو 47.65 جنيه للشراء و47.75 جنيه للبيع.

في البنك العقاري المصري يتداول الدولار الأمريكي بنحو 47.38 جنيه للشراء و47.45 جنيه للبيع.

في بنك الكويت الوطني سجل الدولار الأمريكي بنحو 47.35 جنيه للشراء و47.45 جنيه للبيع.

في البنك كريدي أجريكول سجل الدولار بنحو 47.65 جنيه للشراء و47.75 جنيه للبيع.

وفي بنك قناة السويس سجل الدولار بنحو 47.65 جنيه للشراء و47.75 جنيه للبيع.


سعر الدولار اليوم بنك مصر

الدولار في بنك مصر بنحو 47.66 جنيه للشراء و47.76 جنيه للبيع.


سعر الدولار اليوم البنك الأهلي

الدولار في البنك الأهلي المصري عند مستوى 47.66 جنيه للشراء و47.76 جنيه للبيع.

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تحديث يومي.. سعر صرف الدولار اليوم في مصر 2024 مقابل الجنيه المصري

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مقابل الجنيه والدولار والليرة.. سعر الريال السعودي اليوم الجمعة 21 يونيو بالبنوك

أسعار العملات الأجنبية في مصر اليوم

قيمة اليورو الأوروبي بنحو 51.42 جنيه للشراء و51.54 جنيه للبيع.

الجنيه الاسترليني بنحو 60.87 جنيه للشراء و61.01 جنيه للبيع.

الريال السعودي عند مستوى 12.70 جنيه للشراء و12.73 جنيه للبيع.

الدينار الكويتي بنحو 155.48 جنيه للشراء و155.86 جنيه للبيع.

الدرهم الاماراتي بنحو 12.97 جنيه للشراء و13.00 جنيه للبيع.

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أسعار الفراخ البيضاء في بورصة الدواجن اليو 

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