"القاهرة الإخبارية": لا يوجد منطقة آمنة بغزة.. والاحتلال ارتكب مجزرة بحق النازحين

أكد بشير جبر، مراسل قناة "القاهرة الإخبارية" في رفح الفلسطينية، عدم وجود مناطق آمنة في قطاع غزة، مشددًا على أن الاحتلال صرح بأن رفح الفلسطينية منطقة آمنة، لكن روايته غير صحيحة.

وأضاف "جبر"، في مداخلة عبر قناة "القاهرة الإخبارية"، أن الاحتلال الإسرائيلي ارتكب مجزرة بحق النازحين في المواصي.

وأشار إلى أن رواية الاحتلال الإسرائيلي غير صحيحة؛ لأن ما حدث مع مدينة رفح الفلسطينية أنها تعرضت لقصف إسرائيلي مباشر، وهو الأمر الذي يدحض رواية الاحتلال بخصوص وجود مناطق آمنة في قطاع غزة.

وأوضح أن هناك عددًا كبيرًا من الشهداء الذين نقلوا للمستشفيات بحوالي 25 شهيدًا في الساعة الأخيرة نتيجة المجازر الإسرائيلية التي ارتكبها الاحتلال بحق النازحين في مخيم الشاطئ.