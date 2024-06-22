سعر الريال السعودى مقابل الجنيه المصرى اليوم السبت 22-6-2024

يتصدر سعر الريال السعودي اليوم السبت 22-6-2024 في مصر مقابل الجنيه كافة محركات البحث العالمية ومنصات التواصل الاجتماعي مع بداية عودة رحلات الحج ورغبة الملايين من حجاج بيت الله الحرام في شراء هدايا و تذكارات من المملكة العربية السعودية لأسرهم.

سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري اليوم السبت 22-6-2024

استقرار في سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري اليوم السبت 22-6-2024 في كافة البنوك المصرية مع إجازة البنوك المصرية بمناسبة عيد الأضحى المبارك حيث يتم استئناف العمل غدا الأحد وفقا لقرار البنك المركزي المصري وجاءت أسعار الصرف كما يلي:-

الريال السعودي في البنك المركزي المصري بنحو 12.70جنيه للشراء و12.74 جنيه للبيع.

الريال السعودي في البنك التجاري الدولي CIB إلى بنحو 12.65 جنيه للشراء و12.73 جنيه للبيع.

بلغت قيمة الريال السعودي في بنك مصر نحو 12.71 جنيه للشراء و12.73 جنيه للبيع.

استقر الريال السعودي في بنك الإسكندرية عند مستوى 12.70 جنيه للشراء و12.74 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي اليوم في مصر

في البنك الأهلي المصري سجل الريال السعودي نحو 12.71 جنيه للشراء و12.73 جنيه للبيع.

في مصرف أبوظبي وصل الريال السعودي إلى نحو 12.72 جنيه للشراء و12.75 جنيه للبيع.

في البنك المصري الخليجي سجل الريال نحو 12.70 جنيه للشراء و12.73 جنيه للبيع.

في بنك القاهرة سجل الريال نحو 12.72 جنيه للشراء و12.70 جنيه للبيع.



سعر الريال السعودي مقابل الدولار

سجل الدولار في البنوك السعودية نحو 3 ريالات بما يعادل نحو 0.27 دولار لكل ريال وذلك وفقا لبيان البنك السعودي المركزي.

أسعار العملات الأجنبية في مصر اليوم

قيمة اليورو الأوروبي بنحو 51.42 جنيه للشراء و51.54 جنيه للبيع.

الجنيه الاسترليني بنحو 60.87 جنيه للشراء و61.01 جنيه للبيع.

الريال السعودي عند مستوى 12.70 جنيه للشراء و12.73 جنيه للبيع.

الدينار الكويتي بنحو 155.48 جنيه للشراء و155.86 جنيه للبيع.

الدرهم الاماراتي بنحو 12.97 جنيه للشراء و13.00 جنيه للبيع.