الجمعة 21 يونيو 2024
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محمد الباز

محافظ بني سويف يكلف الصحة ببحث حالة فتاة فور التماس أسرتها المساعدة

الدكتور محمد هاني
الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بنى سويف

كلف الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بنى سويف، وكيل وزارة الصحة الدكتورة سماح جاد بسرعة بحث الحالة الصحية لفتاة تقيم بمدينة بني سويف، والتي قد تردد عنها في بعض مواقع التواصل الاجتماعي بأنها تحتاج إلى إجراء عملية جراحية في إحدى ساقيها، وتلتمس أسرتها المساعدة في علاجها.

وكيل وزارة الصحة تكلف بالتواصل مع أهل الفتاة

قامت وكيل وزارة الصحة بتكليف الدكتور محمد الجبالي استشاري الجراحة ومدير الطب العلاجي بمديرية الصحة بالتواصل مع أهل الفتاة والوقوف على طبيعة الحالة  الصحية لها من خلال استعراض بعض  الأشاعات والتحاليل الطبية وافادة أسرة الفتاة، حيث تبين أنه تم  تركيب جهاز في احدى قدميها باحدي  المستشفيات بالقاهرة لظروف صحية خاصة بالفتاة،  والذي قد تسبب في احداث اصابة ساقها بغرغرينه،   ليتطلب ذلك ضرورة  التدخل الجراحي.

مدير الطب العلاجي يبلغ أسرة الفتاة بالاستعداد لإجراء العملية 

وقام مدير الطب العلاجي بإبلاغ أسرة الفتاة باستعداد المديرية باجراء هذه العملية وتحمل تكلفتها سواء كان اجراء العملية باحدى المستشفيات الحكومية أو الخاصة بالمحافظة،  ولكن أفاد والد الفتاة بأن أحد المتبرعين تبرع بتكاليف العملية واجراؤها بالقاهرة، وأن العملية ستحتاج بعض التحاليل والفحوصات الطبية. وبدوره أكد له مدير الطب العلاجي أن المديرية ستتكفل باجراء هذه الفحوصات والتحاليل فضلا عن متابعة الحالة الصحية للفتاة بعد اجراء العملية بالقاهرة على نفقة أحد المتبرعين.

وأفادت وكيل وزارة الصحة بأنها  أبلغت محافظ بني سويف بما تم تنفيذه من اجراءات حيال الحالة، والذي كلف بضرورة متابعتها حتى تماثلها للشفاء، كما أنها وجهت الشكر للمتبرع الذي سيقوم بتحمل نفقة العملية حسب رغبة وإفادة أسرة الفتاة، مؤكدة على أهمية تكامل الجهود الرسمية والمجتمعية في سبيل تحسين جودة ومستوى حياة المواطن.

بني سويف فتاة وزارة الصحة عملية القاهرة

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