تفريغ الكاميرات المحيطة بفيلا أيمن طاهر بالشيخ زايد لكشف ملابسات السرقة

أمرت نيابة الشيخ زايد بتفريغ كاميرات المراقبة المتواجدة في محيط فيلا الكابتن أيمن طاهر مدرب حراس المرمى بمنتخب مصر الأولمبي، والأماكن المجاورة لمعرفة هوية سارق 26 سبيكة ذهبية من داخل فيلته بالشيخ زايد.

كما أمرت باستدعاء الكابتن أيمن طاهر مدرب حراس المرمى بمنتخب مصر الأولمبي لسماع أقواله في بلاغه بسرقة فيلته بالشيخ زايد، وكلفت نيابة الشيخ زايد، باستعجال تحريات المباحث التكميلية حول الواقعة لكشف ملابساتها.

وكان اللواء محمد الشرقاوي، مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، قد تلقى إخطارا من المقدم عمرو مصطفى، رئيس مباحث الشيخ زايد؛ يفيد فيه حضور كابتن أيمن طاهر مدرب حراس المرمى بمنتخب مصر الأوليمبي، وحرر محضرًا بأنه أثناء مغادرة الفيلا مسكنه يوم 15 يونيو الجاري، وحضوره أمس اكتشف كسر في باب الحديقة وكسر في باب غرفة بالفيلا، وسرقة 26 سبيكة ذهبية بإجمالى وزن 130 جراما، وتولت النيابة التحقيق.