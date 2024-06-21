الجمعة 21 يونيو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

نتيجة ثانوي تجاري برقم الجلوس 2024.. نتائج امتحانات الدبلومات الفنية

نتيجة ثانوي تجاري
نتيجة ثانوي تجاري برقم الجلوس 2024

ننشر رابط نتيجة ثانوي تجاري برقم الجلوس 2024 حيث يبحث عدد كبير عن رابط نتيجة الدبلومات الفنية 2024 والخطوات اللازمة للحصول عليها من الموقع الرسمي للوزارة، والرابط المباشر لها، والتي جاءت التفاصيل على النحو الآتي:

توزيع درجات الدبلومات الفنية 2024

  1. يأتي التعليم الصناعي نظام الخمس سنوات توزيع الدرجات حوالي 1000 درجة.
  2. يأتي نظام الثلاث سنوات توزيع الدرجات 700 درجة.
  3. يأتي نظام الثلاث سنوات تعليم مزدوج مجموع درجاته حوالي 570 درجة.

موعد ظهور نتيجة الدبلومات الفنية 2024

ومن هذا الجانب أوضحت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني أن نتيجة طلاب الدبلومات الفنية 2024 يتم اعتمادها والاعتماد الرسمي لها، بعد إنهاء كافة إجراءات التصحيح والمراجعة ورصد الدرجة كاملة.

رابط مفتوح| نتيجة الدبلومات الفنية 2024 برقم الجلوس

ظهرت الآن| نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة القليوبية 2024 بالاسم فقط


نتيجة ثانوي تجاري برقم الجلوس 2024

يأتي لينك الرابط الرسمي لنتيجة الدبلومات الفنية 2024 كالتالي:

https://fany.emis.gov.eg/ 

خطوات الاستعلام على نتيجة الدبلومات الفنية 2024

-خطوة أولى" يجب على الطالب الدخول على الموقع الرسمي لبوابة نتائج التعليم الفني الخاص بتفاصيل نتيجة ثانوي تجاري برقم الجلوس 2024
https://fany.emis.gov.eg/ 

-خطوة ثانية: يجب على الطالب تحديد الصف الدراسي والفصل الدراسي للدارس.

-خطوة ثالثة: يجب على الطالب إدخال معلومات الطالب.

-خطوة رابعة: يجب على الطالب إدخال رقم جلوس الطالب بشكل صحيح.

-خطوة خامسة: يجب على الطالب تحديد محافظة الإقامة للطالب.

-خطوة سادسة: يجب على الطالب تدوين معلومات المدرسة المقيد بها الطالب.

-خطوة سابعة: يجب على الطالب الضغط على كلمة استعلام النتيجة.

-خطوة ثامنة: وأخيرا تظهر بعدها نتيجة الطالب كاملة ببيان النجاح في كافة المواد الدراسية بالتفصيل والمجموع الكلي والنسبة المئوية تفصيلية.

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