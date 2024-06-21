بسبب الموجة الحارة.. محافظ السويس يدعم لجان الثانوية العامة بـ 220 مروحة

قال وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة السويس ياسر عمارة، إن محافظ السويس لواء عبد المجيد صقر دعم لجان امتحانات الثانوية العامة بمرواح بالتزامن مع الموجة الحارة.

220 مروحة جديدة

وأضاف أن المحافظ أمر بتوزيع مراوح جديدة على جميع لجان امتحانات الثانوية العامة بإجمالي 220 مروحة جديدة.

وأشار عمارة إلى أن توزيع المراوح على لجان امتحانات الثانوية العامة تم بهدف توفير مناخ وأجواء امتحانية مناسبة لطلبة وطالبات الثانوية العامة.

وذكر بيان صادر عن مديرية التربية والتعليم بمحافظة السويس أن وكيل الوزارة ياسر عمارة تسلم اليوم المراوح من المخازن العمومية بالمحافظة وأشرف على نقلها الي مقر مخازن مديرية التربية والتعليم ومن ثم توزيعها في الحال علي كافة اللجان الامتحانية.

توزيع المراوح على المدارس

وكلف مدير مديرية التربية والتعليم إدارة الأمن وإدارة المخازن والمشتريات بمتابعة تسليم المدارس للمراوح والتأكد من تمام تركيبها وتشغيلها باللجان الفرعية.

ومن ناحية أخرى؛ فقد أكد عمارة أن هذا الحدث يعد سابقة لم يشهدها تعليم السويس من قبل وتدل على مدي حرص القيادة السياسية علي توفير المناخ المناسب لأبنائنا الذين سوف يؤدون امتحانات الثانوية العامة بداية من غد السبت .

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