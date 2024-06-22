ننشر من خلال السطور التالية صيغ دعاء الصباح أذكار الصباح اليوم السبت 22-6-2024 الموافق 16 من شهر ذي الحجة 1445 والتي يرغب الملايين من المسلمين في مطالعتها والإكثار منها خاصة مع أيام شهر ذي الحجة 1445 والذي يعد من الشهور الحرم التي يقبل فيها الدعاء.



دعاء الصباح مكتوب اليوم السبت 22-6-2024

يمكن معرفة صيغ دعاء الصباح مكتوب اليوم السبت 22-6-2024 من خلال التقرير التالي مع يوم 16 من شهر ذي الحجة 1445 وانتهاء موسم الحج وعودة حجاج بيت الله الحرام إلى مصر جاءت كما يلي:-

اللهم إني أسألك غفران الذنوب وستر العيوب.. وتفريج الهموم والكروب.. اللهم إني أسألك عافية لأجسادنا.. وبركة وسعة في أرزقنا.. ورحمة من عندك تغنينا بها عن سائر عبادك.. اللهم أنت المعطي لمن دعاك.. يا من تراني ولا أراك.. وترزقنا ولا نبلغ ثناك.. اجعل لنا بكل دعوة إجابة.. وبلغنا رضاك.

يارب الهمني أن أطرق بابك كلما غرقت.. وعلمني أن لا نجاة إلا بك.. ولا مفر منك إلا إليك.. ربي اهداني إلى وجهتك واجعلها وجهتي في كل وقت.. اقبلني يا الله في رحابك بذنوبي وأخطائي وضعفي وقلة حيلتي.. فلا يعصمني من هوى نفسي سواك.. اللهم تنهيدة فرح من شئ استصعبنا حدوثه بفضلك.

مع ساعات الصباح الأولى نسألك أن تشفي من اتبعه مرضه وتأخر شفاءه.. وقل دواءه.. أنت عونه وشفاؤه.. اللهم أفرغ علينا صبرا.. واربط على قلوبنا.. ولا تكلنا لأنفسنا طرفه عين.. وتولنا برحمتك الواسعة.. وإحسانك العظيم.. ولطفك الجميل.. ويسر لنا كل عسير.

أذكار الصباح اليوم السبت 22-6-2024

بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم.. اللهم أنت ربي.. خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت أعوذ بك من شر ما صنعت أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت.. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير.

أصبحنا وأصبح الملك لله والحمد لله ولا إله إلا الله.. وهو على كل شيء قدير.. اللهم إني أسألك خير ما في هذا اليوم وخير ما بعده واعوذ بك من شر ما في هذا اليوم وشر ما بعده.. ربي أعوذ بك من الكسل وسوء الكبر.. ربي أعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبر.