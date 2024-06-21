الجمعة 21 يونيو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

133 مليون في 9 أيام.. "ولاد رزق 3" يتصدر قائمة الإيرادات التاريخية للسينما

“ولاد رزق 3”
“ولاد رزق 3”

استطاع فيلم “ولاد رزق 3” ان يحقق نجاح جماهيري كبير، فور طرحه بدور العرض السينمائي المصري ضمن موسم عيد الاضحى المنقضي، حيث حصد 133 مليون جنيه خلال 9 ايام عرض بالسينمات، ليتربع على عرش الاكثر ايرادات بتاريخ السينما المصرية.

ونجح “ولاد رزق 3” في تخطى ايرادات فيلم “بيت الروبي” للنجم كريم عبد العزيز، والذي كان يحمل لقب الأعلى ايرادًا بتاريخ السينما بـ 130 مليون جنيه.

أبطال "ولاد رزق 3"

فيلم ولاد رزق 3- القاضية من بطولة أحمد عز، وعمرو يوسف، وآسر ياسين، ومحمد ممدوح، وكريم قاسم، وعلي صبحي، وسيد رجب، ومحمد لطفي، ونسرين أمين، وأسماء جلال، وأحمد الرافعي، وضيوف الشرف: كريم عبد العزيز، وأحمد فهمي، ورزان مغربي، وفيدرا، والفيلم من تأليف صلاح جهيني، وإخراج طارق العريان.

قصة فيلم “ولاد رزق 3”

وتدور أحداث فيلم ولاد رزق 3 - القاضية، بعد مرور سنوات وانفصال الإخوة في طرقهم المختلفة بالحياة، إلا أنه في يوم من الأيام، يعود شبح من الماضي ليلقي بظلاله على "ولاد رزق"؛ ما يجبرهم على العودة إلى حياة الجريمة والسرقة مرة أخرى حتى ينجوا بأنفسهم، في عملية مصيرية هي الأكبر والأخطر والأهم في تاريخ ولاد رزق.

جدير بالذكر ان، موسم عيد الأضحى السينمائى 2024، تنافست خلاله 4 أفلام هى: "ولاد رزق 3 - القاضية"، و"اللعب مع العيال" بطولة محمد إمام وأسماء جلال وباسم سمرة وويزو، و"عصابة الماكس" بطولة أحمد فهمى، روبى، لبلبة، أوس أوس، محمد لطفى، حاتم صلاح، أحمد فهيم، و"أهل الكهف" بطولة خالد النبوى، غادة عادل، محمد ممدوح، محمد فراج، أحمد عيد.

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