ضبط المتهمين باحتجاز شابين لخلافات مالية فى الشيخ زايد

ألقت مديرية أمن الجيزة القبض على المتهمين باحتجاز شابين في مدينة الشيخ زايد، بسبب خلافات مالية متعلقة باستبدال العملة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، لتباشر النيابة المختصة التحقيق.

ورد بلاغ لمديرية أمن الجيزة يفيد بتعرض شابين للاحتجاز على يد مجموعة من الأشخاص في مدينة الشيخ زايد.

بإجراء التحريات تبين أن خلافات مالية متعلقة باستبدال العملة، وراء ارتكاب المتهمين الواقعة.

تمكن رجال المباحث من القبض على المتهمين، وتحرير الشابين من الاحتجاز، وتحرر محضر بالواقعة، لتتولى النيابة المختصة التحقيق.