الجمعة 21 يونيو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

"المصريين الأحرار" يعزي أسر ضحايا الحج غير النظامي.. ويدشن غرفة عمليات للمتابعة

الدكتور عصام خليل
الدكتور عصام خليل

أعرب حزب المصريين الأحرار، برئاسة النائب الدكتور عصام خليل، عن خالص تعازيه ومواساته لأسر ضحايا حادث الحج غير النظامي، مؤكدًا على وقوفه إلى جانبهم في هذا المصاب الجلل.

وأشاد الحزب بدور وجهود القيادة السياسية وعلى رأسها الرئيس عبد الفتاح السيسي، في التدخل والسماح للحجاج غير النظاميين بالدخول إلى الحرم وأداء فريضة الحج، كما ثمن جهود الدولة المصرية والرئيس في توجيهاته بتشكيل خلية أزمة برئاسة رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي لمتابعة وإدارة الوضع الخاص بحالات وفاة الحجاج المصريين.

وثمن الحزب تشديد الرئيس على التزام الحكومة بتقديم الدعم اللازم لاسر الضحايا في هذا الحدث المؤسف، وتوجيه الحكومة للتنسيق الفوري مع السلطات السعودية لتسهيل استلام جثامين المتوفين وتقديم كافة التسهيلات اللازمة في هذا الشأن.

وأكد على ضرورة إجراء تحقيقات عاجلة وفورية مع المسؤولين والمتسببين في هذا الحادث المؤسف، واعلان مسار التحقيقات للجميع وفق لقواعد الشفافية المعهودة من جهات القضاء المصري حتى تغلق باب التأويل أو الشائعات المغرضة.

ودشن حزب المصريين الأحرار بتوجيهات من الدكتور عصام خليل رئيس الحزب، غرفة عمليات بالخليج بإشراف أحمد علي حسن عضو الهيئة العليا ومسؤول شؤون المصريين بالخليج منذ للوهلة الأولى للمتابعة مع غرفة عمليات مركزية للمساعدة في تحقيق توجيهات الرئيس وتقديم كافة أوجه الدعم والمساندة وفق الإمكانات المتاحة.

وأوضح أحمد علي حسن، أن غرفة العمليات مستمرة في حصر عدد المتوفيين والمصابين وأماكنهم، وأن الغرفة تتابع المستجدات بالتنسيق مع السفارة المصرية والجهات الحكومية السعودية وتعاون رموز الجالية المصرية بالسعودية.

المصريين الأحرار ضحايا حادث الحج الحج غير النظامي غرفة عمليات فريضة الحج

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