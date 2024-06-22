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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

سعر الذهب اليوم السبت 22-6-2024 فى مصر للبيع والشراء

سعر الذهب اليوم
سعر الذهب اليوم

ارتفاع طفيف في سعر الذهب اليوم السبت 22-6-2024 في مصر للبيع والشراء، وذلك مع نظرة البنوك المركزية إلى الذهب بشكل إيجابي، حيث تعتزم 29% منها في زيادة احتياطياتها من الذهب خلال العام المقبل وسط التوترات الجيوسياسية المستمرة؛ بسبب حرب أوكرانيا وتوتر الأوضاع في غزة.

سعر الذهب اليوم السبت 22-6-2024 في مصر للبيع والشراء

استقرار ملحوظ في سعر الذهب اليوم السبت 22-6-2024 في مصر للبيع والشراء مع إجازة عيد الأضحى المبارك وإغلاق كافة المؤسسات والهيئات الحكومية والبورصة في مصر، وجاءت أسعار الذهب في محلات الصاغة بدون مصنعية كما يلي:

سجل سعر جرام الذهب عيار 24 في الصاغة المصرية

بلغ سعر البيع 3611.5 جنيه.
بلغ سعر الشراء 3588.5 جنيه.
صعود وصل إلى 5.75 نقطة.

سجل سعر جرام الذهب عيار 22 في الصاغة المصرية

بلغ سعر البيع 3310.5 جنيه.
بلغ سعر الشراء 3289.5 جنيه.
صعود وصل إلى 5.25 نقطة.

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سعر الريال السعودى اليوم الخميس 20-6-2024 مقابل الجنيه المصرى

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الفراخ البيضاء بـ93 جنيهًا.. أسعار الدواجن فى الأسواق اليوم


سجل سعر جرام الذهب عيار 21 في الصاغة المصرية

بلغ سعر البيع 3160 جنيه.
بلغ سعر الشراء 3140 جنيه.
صعود وصل إلى 5 نقطة.


سجل سعر جرام الذهب عيار 18 في الصاغة المصرية

بلغ سعر البيع 2708.5 جنيه.
بلغ سعر الشراء 2691.5 جنيه.
صعود وصل إلى 4.25 نقطة.

سجل سعر جرام الذهب عيار 14 في الصاغة المصرية

بلغ سعر البيع 2106.75 جنيه.
بلغ سعر الشراء 2093.25 جنيه.
صعود وصل إلى 3.25 نقطة.

سجل سعر جرام الذهب عيار 12 في الصاغة المصرية

بلغ سعر البيع 1805.75 جنيه.
بلغ سعر الشراء 1794.25 جنيه.
صعود وصل إلى 2.75 نقطة.

سجل سعر جرام الذهب عيار 9 في الصاغة المصرية

بلغ سعر البيع 1354.25 جنيه.
بلغ سعر الشراء 1345.75 جنيه.
صعود وصل إلى 2.25 نقطة.

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مقابل الجنيه والدولار والليرة.. سعر الريال السعودي اليوم الجمعة 21 يونيو بالبنوك

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كم سعر الريال السعودي اليوم الخميس مقابل الجنيه المصري والدولار والليرة السوري؟

 

سجل جنيه الذهب في الصاغة المصرية

بلغ سعر البيع 25280 جنيه.
بلغ سعر الشراء 25120 جنيه.
صعود وصل إلى 40 نقطة.

سجلت سعر أونصة الذهب في البورصة العالمية

بلغ سعر البيع 2364$.
بلغ سعر الشراء 2363$.
هبوط وصل إلى 2 نقطة.

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