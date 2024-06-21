منتخب أوكرانيا يقلب الطاولة على سلوفاكيا ويحقق فوزًا ثمينًا فى يورو 2024

فاز منتخب أوكرانيا على نظيره سلوفاكيا بهدفين مقابل هدف، في المباراة التي جمعت المنتخبين، ضمن منافسات الجولة الثانية من المجموعة الخامسة بدور المجموعات لبطولة كأس أمم أوروبا "يورو 2024".

استطاع إيفان سكرانز تسجيل الهدف الأول لـ سلوفاكيا في الدقيقة 17 بضربة رأسية من متابعة للكرة العرضية التي أرسلها لوكاس هاراسلين من الجهة اليسرى.

بعد ذلك كثف لاعبو منتخب أوكرانيا محاولاتهم لتعديل النتيجة، وكانوا قريبين من ذلك في الدقيقة 34 بتسديدة أرضية من أولكساندر تيموتشيك، لكنها ارتطمت بالقائم الأيسر.

واستطاع ميخايلو شابارينكو إدراك التعادل لمنتخب أوكرانيا في الدقيقة 54 بتسديدة من داخل منطقة الجزاء من متابعة لتمريرة زميله أولكسندر زينتشينكو من الجهة اليسرى.

وسدد ميخايلو مودريك كرة من داخل منطقة الجزاء ارتطمت بالقائم الأيسر لمرمى سلوفاكيا في الدقيقة 74.

وتمكن رومان يارميتشوك من تسجيل الهدف الثاني في الدقيقة 80 بعدما تلقى كرة طولية رائعة من شابارينكو، ليتسلم الكرة ويسكنها الشباك، مهديًا أوكرانيا نقاط الانتصار.

وبتلك النتيجة، ارتفع رصيد أوكرانيا لـ 3 نقاط في المركز الثاني بالمجموعة الخامسة، فيما تجمد رصيد سلوفاكيا عند صفر من النقاط في المركز الثالث.

وجاء تشكيل منتخب سلوفاكيا في مباراة أوكرانيا على النحو التالي:

في حراسة المرمى: مارتن دوبرافكا.

الدفاع: بيتر بيكاريك، دينيس فافرو، ميلان سكرينيار، دافيد هانكو.

الوسط: يوراي كوتسكا، ستانسلاف لوبوتكا، أوندري دودا.

الهجوم: إيفان سكرانز، روبرت بوجينيك، لوكاس هاراسلين.

تشكيل أوكرانيا في مباراة سلوفاكيا

أعلن سيرهي ريبروف، المدير الفني لمنتخب أوكرانيا، تشكيل فريقه لمواجهة سلوفاكيا.

وشهد التشكيل الرسمي للمنتخب الأوكراني، تواجد أندريه لونين، حارس ريال مدريد، على مقاعد البدلاء في مباراة اليوم.

وسيكون تشكيل منتخب أوكرانيا في مباراة اليوم على النحو التالي:

حراسة المرمى: أناتولي توربين.

الدفاع: أوليكساندر تيمشيك- إليا زابارني- ميكولا ماتفيينكو- أوليكساندر زينشينكو.

الوسط: أندري يارمولينكو- فلاديمير برازكو- ميكولا شابارينكو- جيورجي سوداكوف- ميهايلو مودريك.

ومن المقرر، أن يلتقي منتخبا بلجيكا ورومانيا، في العاشرة من مساء يوم غد الثلاثاء، في المباراة التي ستجمعهما على ملعب "راين إنرجي" بمدينة كولن، في إطار الجولة الثانية من المجموعة ذاتها.

وكان منتخب رومانيا، قد تغلب على قد تغلب على نظيره الأوكراني، بثلاثية نظيفة، في مباراة الجولة الأولى من المجموعة، بينما حقق المنتخب السلوفاكي، فوزا ثمينا على نظيره البلجيكي، بهدف دون رد، في إطار الجولة ذاتها.