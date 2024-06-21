الجمعة 21 يونيو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

خبير شئون إسرائيلية: فى الوقت الحالى هناك هشاشة وضعف فى الداخل الإسرائيلى

أمير مخول
أمير مخول

قال أمير مخول خبير الشئون الإسرائيلية، إن نتنياهو يستمد قوته وتواجده واستمراره برئاسة الحكومة الإسرائيلية من خلال مصدرين أبرزهما أن لديه ائتلافًا حاكمًا، وهذا من الصعب جدًا إسقاطه إلا من داخله، وأيضًا الاتجاه في الرأي العام الإسرائيلي منذ 7 أكتوبر هو اتجاه نحو أقصى اليمين ونحو التصعيد والعنصرية.

وأضاف خبير الشئون الإسرائيلية، اليوم الجمعة، خلال مداخلة عبر قناة "القاهرة الإخبارية"، أن هذا الأمر سيكسب منه في نهاية المطاف اليمين الإسرائيلي الذي سيتعزز حتى لو فقد الحكم لأنه قد يفقد الحكم بسبب صراعات فيما داخله، بسبب وجود هشاشة وضعف في الداخل الإسرائيلي في الوقت الحالي، لكن من الواضح أن التهديد هو أساس لبقاء نتنياهو في الحكم يأتي من داخل الائتلاف. 

وأوضح أن كلًا من سموتريتش وبن غفير يلعب دورًا وظيفيًا إلى جانب نتنياهو وليس نقيضًا له وليس معارضًا له، حتى لو بدأت الأمور كذلك لكن هذا ما يريده نتنياهو، إذ يريد من هذا التيار أن يظهر بهذه الحالة كي يوازن الأمور داخليًا ومقابل الحليف الأساسي الأمريكي.

القاهرة الإخبارية الحكومة الاسرائيلية نتنياهو ائتلاف حاكم الرأي العام

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