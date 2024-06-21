هبه عوف: برامج الرهانات تمثل خطورة كبيرة على الأجيال الحالية والقادمة

قالت الدكتور هبة عوف، أستاذ التفسير بجامعة الأزهر، إن الدين هو الحياة، وبالتالي ميزة الخطاب الديني مواكبة التطور الذي تشهده المجتمعات.

برامج الرهانات

وأكدت الدكتورة هبه عوف، خلال لقائها عبر فضائية "المحور"، أن النبي صلى الله وعليه وسلم كان يرسل من الصحابة سفراء إلى البلدان المجاورة لمعرفة أمور الناس وأوضاعهم، معبرة: "الدين هو معالجة فعلية للروح الإنسانية".

وتابعت: "برامج الرهانات التي أصبحت منتشرة على السوشيال ميديا أصبحت محل حديث الجيل الصغير بصورة كبيرة، وهذه خطورة كبيرة يجب الانتباه لها، حيث تعد هذه الألعاب الوجه الحقيقي للقمار".

تفعيل دور الرقابة على الأبناء

واستطردت: "يجب استخدام العلم فيما يفيد البشرية، ولكن هذه البرامج تضر الشباب بصورة كبيرة وتحدث خلل في سلوكهم وطباعهم".

وأشارت إلى أنه يجب تفعيل دور المراقبة من الأهل على الأبناء لإبعادهم عن هذه البرامج المؤذية.