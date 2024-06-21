برلماني: التدخل الرئاسي يغلق الباب أمام تلاعب شركات السياحة بالحجاج مستقبلًا

قال الدكتور محمد البدري عضو لجنة الصحة بمجلس الشيوخ، إن إصدار الرئيس عبد الفتاح السيسي توجيهاته بتشكيل خلية أزمة برئاسة رئيس الوزراء لمتابعة وإدارة الوضع الخاص بحالات وفاة الحجاج المصريين تعكس اهتمامه البالغ بكل ما يخص المصريين وحرصه المستمر على تلبية احتياجتهم ودعمه غير المسبوق.

وأشاد عضو لجنة الصحة بمجلس الشيوخ في تصريحات له، بقرار تشكيل خلية الأزمة برئاسة رئيس الوزراء لتضم مسؤولي الوزارات والجهات المعنية لمتابعة ملف وفاة الحجاج المصريين في السعودية خلال موسم الحج الحالي، مشددًا على أنه سيكون من مهامها تقديم الدعم والمساندة لأسر المتوفين ودراسة أسباب ما حدث والعمل على عدم تكرارها، وهي خطوة تستحق الثناء يجب أن تٌكلل باتخاذ قرارت حاسمة ضد الشركات التي نظمت رحلات الحج للضحايا بصورة غير رسمية، وهو ما يستلزم ضرورة توقيع أشد العقوبات عليها لمنع تكرار تلاعب الشركات بالحجاج في المواسم المقبلة.

وثمن البدري مجهودات الدولة المصرية المضنية في تنظيم رحلات الحج الرسمية لأكثر من 50 ألف حاج مصري، وهو ما يستحق توجيه التحية والاعتزاز بمنظومة الحج المصرية، مشيرًا إلى أن البعثة المصرية الرسمية تمكنت من توفير أقصى درجات الراحة والأمن للحجاج، وتقديم جميع الخدمات لهم بكل يسر وسهولة، موكدًا على أن هذه الجهود تعكس التزام الدولة المصرية بحماية مواطنيها، وهو ما انعكس في تسجيل هذا العام أقل عدد وفيات خلال السنوات الماضية بواقع 28 حالة وفاة.

وتوجه عضو لجنة الصحة بمجلس الشيوخ بخالص التعازي والأسى لأسر وذوي الضحايا من الحجاج المصريين في الأراضي المقدسة، مطالبًا بـ فتح تحقيق مع أى شركة رتبت سفر الحجاج المتوفين بعيدا عن الأطر النظامية وتحايلت لتنظيم السفر للضحايا بصورة غير رسمية ولم توفر لهم الخدمات اللوجيستية المهمة لاستكمال رحلتهم.