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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

أخبار حالة الطقس اليوم السبت 22-6-2024| درجات الحرارة فى محافظات مصر

حالة الطقس اليوم
حالة الطقس اليوم

زاد البحث عن أخبار حالة الطقس اليوم السبت 22-6-2024| درجات الحرارة في محافظات مصر عبر موقع جوجل العالمي مع الموجة الحارة مع بداية شهور فصل الصيف في نصف الكرة الشمالي والذي يستمر قرابة 3 شهور حيث تتعامد الشمس على مدار السرطان.


أخبار حالة الطقس اليوم السبت 22-6-2024

يمكن معرفة أخبار حالة الطقس اليوم السبت 22-6-2024| درجات الحرارة في محافظات مصر من خلال موقع الدستور والذي يقدم نشرة الأرصاد الجوية في إطار الخدمات المتنوعة التي يقدمها للقراء على مدار اليوم حيث أكدت الهيئة القومية للأرصاد الجوية استمرار الارتفاع التدريجي في درجات الحرارة حيث سجلت محافظات القاهرة الكبرى معدلات ارتفاع بقيمة من 2 _ 3 درجات.

ويسود طقس شديد الحرارة على أغلب الانحاء خلال ساعات النهار فيما يسود طقس مائل للحرارة خلال ساعات الليل مع وجود حركة نشاط للرياح على كافة محافظات الجمهورية حيث يتميز فصل الصيف بارتفاع درجات الحرارة ونسب الرطوبة بسبب الكتل الهوائية الصحراوية الجافة

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حالة الطقس في الإسكندرية اليوم السبت 22-6-2024

تشهد محافظة الإسكندرية والسواحل الشمالية الغربية للبلاد أجواء صيفية حارة مع ارتفاع في درجات الحرارة بشكل طفيف وهدوء في حركة الرياح حيث بلغت درجة الحرارة العظمى 32 والصغرى 22 مع رياح معتدلة بلغت سرعتها نحو 26 كم / الساعة.

 

فيما بلغت أمواج البحر الأبيض المتوسط إلى نحو من متر إلى متر ونصف.

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حالة الطقس اليوم الجمعة في مصر.. توقعات بارتفاع درجات الحرارة خلال الأسبوع

درجات الحرارة في محافظات مصر اليوم السبت 15-6-2024

درجة الحرارة في محافظة القاهرة العظمى 38 والصغرى 27 درجة مئوية.

درجة الحرارة في محافظة الوادي الجديد العظمى 43 والصغرى 23 درجة مئوية.

درجة الحرارة في محافظة سوهاج العظمى 46 والصغرى 29 درجة مئوية.

درجة الحرارة في محافظة قنا العظمى 45 والصغرى 29 درجة مئوية.

درجة الحرارة في محافظة أسوان العظمى 46 والصغرى 31 درجة مئوية.

درجة الحرارة في محافظة الإسماعيلية العظمى 37 والصغرى 23 درجة مئوية.

درجة الحرارة في محافظة الإسكندرية العظمى 32 والصغرى 24 درجة مئوية.

درجة الحرارة في محافظة مرسي مطروح العظمى 31 والصغرى 23 درجة مئوية.

درجة الحرارة في محافظة دمياط العظمى 32 والصغرى 23 درجة مئوية.

درجة الحرارة في محافظة بورسعيد العظمى 31 والصغرى 23 درجة مئوية.

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