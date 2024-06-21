الجمعة 21 يونيو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

كارول سماحة على موعد مع جمهور المغرب اليوم.. فما التفاصيل؟

كارول سماحة
كارول سماحة

تستعد المطربة كارول سماحة لإحياء حفل غنائي ضخم مساء اليوم الجمعة، ضمن فعاليات مهرجان موازين المقام في المغرب.

وتقدم كارول خلال الحفل، باقة كبيرة من أجمل أغنياتها، والتي يتفاعل معها الجمهور بشكل كبير، خاصة أنها تحظى بقاعدة جماهيرية كبيرة.

وطرحت النجمة كارول سماحة في ألبومها الجديد "الذهبي" الذي أطلقته تحت شعار "حتى تبقى هويتنا واحدة ووحدتنا عربية"، العديد من الرسائل التي تدعو من خلالها إلى حماية الهوية العربية، والتأكيد على أهمية الوحدة والتضامن العربي المشترك في مواجهة العديد من التحديات والأزمات التي تواجه الأمة العربية طوال السنوات الماضية.

وكان آخر أعمال كارول سماحة فيديو كليب أغنيتها "إجازة"، والتى قدمت من خلالها جرعة غنائية استعراضية درامية مبهرة، وهى من إخراج بتول عرفة، وكلمات أحمد حسن راؤول، ألحان محمد رحيم، وتوزيع سليمان دميان.

كارول سماحة مهرجان موازين المغرب كارول الوطن العربى جمهور المغرب الذهبي بتول عرفه

مواد متعلقة

مؤلفا "عصابة الماكس": كتابة الفيلم استغرقت سنة كاملة

مواهب الأوبرا تحتفل باليوم العالمى للموسيقى بالمسرح الصغير

لبلبة: “عصابة الماكس” فكرته جديدة وكواليسه خفيفة على المشاهد

فتحي عبدالوهاب وداليا البحيرى ضيفا شرف مهرجان تونس للإذاعة والتليفزيون

قاتل متسلسل يوثق جرائمه.. منة شلبى تستعد لتصوير "هدوء القتلة"

"أوس أوس" يكشف لـ الدستور سر الاستعانة بمصحح لغوى فى "عصابة الماكس"

الإثنين.. ألفت امام تكشف سر غيابها عن الشاشة لـ6 سنوات

اليوم.. حلقة خاصة لـ"مانشيت" من مكة المكرمة

الأكثر قراءة

نكشف موعد الصلح بين إمام عاشور وفرد الأمن بـ"مول الشيخ زايد"

ضبط البلوجر لوشا بتهمة قيادة سيارة بلوحات مطموسة ورخصة منتهية

تنسيق الثانوية العامة 2024 أسيوط وجميع المحافظات

تبرأت منه الكنيسة.. كيف رأي الأقباط قرار البابا بإيقاف القس دوماديوس حبيب؟

عاجل| موقف الأهلى من معاقبة إمام عاشور بعد واقعة "مول الشيخ زايد"

الداخلية تكشف ملابسات مشاجرة بالأسلحة البيضاء فى القاهرة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نرمين يسر

البادئون Starters

حسين دعسة

كيف يحلل توماس فريدمان نهاية السفاح نتنياهو؟!

د. محمد عفيفي

السينما المصرية والقومية «3 - 3»

ماجد حبته

استغلال مشين ليوم اللاجئين

مدحت بشاى

لا لتثوير الفكر النقدى لمجرد الحضور الإعلامى

خالد حريب

معارك صادق شرشر وقصيدة نثر العامية

محمد العسيري

الوجع المكشوف فى غزل البنات

أحمد بهاء الدين شعبان

هل تجاوزت "إسرائيل" عتبة "الغموض النووى"؟ (2)

صور

المصريون يقضون آخر أيام عيد الأضحى المبارك فى حديقة الأسماك

المصريون يحتفلون برابع أيام العيد فى القناطر الخيرية

العيد فرحه.. المصريون يحتفلون برابع أيام عيد الأضحى في الأزهر بارك

محطة تل أبيب

المزيد

إسرائيل تستدعى سفير أرمينيا عقب الاعتراف بدولة فلسطين

"هارتس" العبرية: جيش الاحتلال يرغب فى إنهاء الحرب على غزة

جيش الاحتلال الإسرائيلى: دمرنا موقعًا داخل المنطقة الإنسانية فى خان يونس