برلمانى: التدخل الرئاسى له بالغ الأثر فى نفوس أهالى الحجاج المتوفين

أكد مصطفي الكحيلي، عضو مجلس الشيوخ، أن توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، بتشكيل خلية أزمة برئاسة المهندس مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء ، لمتابعة وإدارة الوضع الخاص بحالات وفاة الحجاج المصريين، يعكس حرص القيادة السياسية علي متابعة أوضاع الحجاج المصريين وتقديم الدعم والمساندة لاسر الحجاج المتوفين لتسهيل أي إجراءات تخصهم.

وأشار"الكحيلي"، في تصريحات له اليوم، إلى أن توجيهات الرئيس السيسي، كانت بضرورة التنسيق الفوري مع السلطات السعودية لتسهيل تسلم جثامين المتوفين وتقديم التسهيلات اللازمة في هذا الشأن مؤكدًا أن ذلك القرار كان له بالغ الأثر في نفوس أسر الحجاج المتوفين، خاصة في هذا الظرف الإنساني بفقدان ذويهم، كما أن ذلك يعكس اهتمام القيادة السياسية بضرورة اتخاذ الإجراءات للتسهيل على أسر الحجاج المتوفين.

وأثني "الكحيلي" على تصريحات رئيس الوزراء، من أنه سيتم فتح تحقيق مع أي شركة رتبت سفر هؤلاء الحجاج المتوفين، بعيدًا عن الأطر النظامية، وتحايلت لتنظيم السفر للضحايا بصورة غير رسمية، ولم توفر لهم الخدمات اللوجستية، مشيرًا إلى أنه سيتم اتخاذ قرارات حاسمة، وتوقيع أشد العقوبات، التي تسهم في عدم تكرار هذه المخالفات مرة أخرى.

وتابع "الكحيلي" أن ما حدث في موسم الحج هذا العام أمر غير مسبوق ويجب أن يتم محاسبة من تسبب في ذلك، وأن هذا سيكون رادعًا لمن تسول له نفسه القيام بذلك والمتاجرة بأحلام المواطنين.

كما دعا "الكحيلي" المواطنين بضرورة السفر للحج عبر القنوات الشرعية، والشركات المرخصة حتى لا يتكرر ما حدث في موسم الحج هذا العام، مطالبًا بوضع استراتيجية لنتفادى من خلالها تكرار مثل تلك الأزمة في موسم الحج المقبل.

وتقدم النائب مصطفي الكحيلي بخالص التعازي والمواساة لأسر الضحايا، وتمنى الشفاء العاجل للمصابين وسرعة العثور على المفقودين بفضل الجهود الحكومية المبذولة بالتواصل والتنسيق مع السلطات السعودية.