الجمعة 21 يونيو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

تنبيهات مهمة من “التعليم” للإجابة على امتحان اللغة العربية للثانوية العامة

وزارة التربية والتعليم
وزارة التربية والتعليم

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، عدة تعليمات عاجلة لطلاب الثانوية العامة 2024، بشأن ورقة أسئلة امتحان اللغة العربية المقرر أن يؤديه طلاب الثانوية العامة 2024، السبت المقبل 22 يونيو في أول أيام انطلاق امتحانات المواد الأساسية.

تنسيق الثانوية العامة 2024 أسيوط وجميع المحافظات

 

التعليمات والإرشادات

الدستور ترصد خلال السطور التالية، أهم التعليمات والإرشادات بشأن امتحان اللغة العربية لطلاب الثانوية العامة 2024.

- تأكد من كتابة بياناتك كاملة وبطريقة صحيحة اعلى ورقتي الإجابة قبل البدء في الامتحان.

- تأكد من تسلسل ترقيم الأسئلة ومن عدد صفحات كراسة الامتحان فهي مسئوليتك.

- اقرأ السؤال بعناية وفكر فيه جيدا قبل البدء في إجابته.

- استخدم القلم الجاف الأزرق فقط في الإجابة.

- ممنوع الكشط أو استخدام مزيل الكتابة.

- عند إجابتك عن الأسئلة ظلل الدائرة ذات الرمز الدال على الإجابة الصحيحة تظليلا كاملا لكل سؤال بالقلم الجاف.

- في حال قيامك بإختيار إجابة خطأ قم بعمل علامة × عليها بشكل واضح ثم قم بتظليل الرمز الدال على الإجابة الصحيحة وسيتم احتسابها.

-اختر إجابة واحدة فقط لأنه عند اختيار اجابتين او اكثر تفقد درجة السؤال.

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- يتم إجابة الأسئلة المقالية في ورقة الإجابة المخصصة لإجابة الأسئلة المقالية وفي المكان المحدد لكل سؤال.

- لا يعتد بإجابة أسئلة الاختيار من متعدد والأسئلة المقالية في كراسة الأسئلة.

- كن حريصا على تظليل إجابتك في نطاق دائرة الإجابة.

- في حال استلامك ورقة إجابة تالفة أو مطبوعة بشكل غير واضح قم بطلب ورقة إجابة جديدة من المشرف.

- تأكد من تطابق رقم السؤال في ورقة الأسئلة مع نفس الرقم في ورقة الإجابة.

وتستأنف امتحانات شهادة إتمام الثانوية العامة، غدا السبت، بعد أجازة عيد الأضحى المبارك مباشرة، حيث من المقرر أن يعقد امتحان مادة اللغة العربية.

طلاب الثانوية العامة 2024 الثانوية العامة 2024 امتحانات المواد الأساسية ممنوع الكشط استخدم القلم الجاف امتحانات شهادة إتمام الثانوية إجابة الأسئلة المقالية

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