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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

سعر الفراخ البيضاء فى بورصة الدواجن اليوم السبت 22-6-2024

سعر الفراخ البيضاء
سعر الفراخ البيضاء

يبحث الملايين من ربات البيوت عن سعر الفراخ البيضاء والبيض في بورصة الدواجن عبر موقع جوجل العالمي لمتابعة تحديثات الأسعار يوميا حيث تعد الطيور ومشتقاتها وجبة رئيسية على السفرة المصرية سواء في الإفطار أو الغذاء خاصة للأطفال لذلك تفضل الأسر المصرية تخزين ما يكفيها من البروتين الداجني.

 

سعر الفراخ البيضاء في بورصة الدواجن اليوم السبت 22-6-2024

انخفاض ملحوظ في سعر الفراخ البيضاء في بورصة الدواجن اليوم السبت 22-6-2024 بسبب عدم الإقبال على شراء الدواجن في هذه الفترة مع أيام عيد الأضحى المبارك ووجود لحوم ضاني وبقري من الأضاحي في كافة البيوت ونعرض في السطور التالية  أسعار الطيور في الأسواق المصرية كما يلي:-

سعر كيلو الفراخ البيضاء تسليم أرض المزارع للتجار نحو 88 جنيه وفي المحلات التجارية للمستهلكين نحو 95 جنيه.

سعر كيلو الفراخ البلدي تسليم أرض المزارع للتجار سجل نحو 120 جنيه وفي المحلات التجارية للمستهلكين نحو 110 جنيه.

سعر كيلو الفراخ الساسو تسليم أرض المزارع للتجار سجل نحو 103 جنيه وفي المحلات التجارية للمستهلكين نحو 105 جنيه.

سعر كيلو الفراخ الأمهات تسليم أرض المزارع للتجار سجل نحو 70 جنيه وفي المحلات التجارية للمستهلكين نحو 72 جنيه.

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أسعار الكتاكيت اليوم السبت 22-6-2024

سعر الكتكوت البلدي الحر عمر يوم يتراوح من 7.50 إلى 7.75 جنيه.

سعر الكتكوت البلدي المشعر عمر يوم يتراوح من 7.75 إلى 8:00 جنيه.

سعر الكتكوت البلدي الهجين عمر يوم يتراوح من 8.25 إلى 8.50 جنيه.

سعر الكتكوت الروزي للتسمين عمر يوم يتراوح من 20.50 إلى 21 جنيه.

سعر الكتكوت الروزي الفيومي عمر يوم يتراوح من 18.00 إلى 18.25 جنيه.

سعر الكتكوت الجميزة عمر يوم يتراوح من 18.00 إلى 18.25 جنيه.

سعر الكتكوت الساسو شيفر بيور يتراوح من 16.00 إلى 16.25 جنيه.

سعر الكتكوت الأبيض فوق 42 جرام يتراوح من 27.50 إلى 27.75 جنيه.

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أسعار البيض اليوم السبت 22-6-2024

سعر كرتونة البيض الأبيض في المزارع للتجار وصل إلى 150 جنيه وفي المحلات التجارية نحو 160 جنيه.

سعر كرتونة البيض الأحمر في المزارع للتجار وصل إلى 151 جنيه وفي المحلات التجارية للمستهلكين نحو 160 جنيه.

سعر كرتونة البيض البلدي في المزارع للتجار وصل إلى 156 جنيه وفي المحلات التجارية للمستهلكين نحو 170 جنيه.

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