"الكهرباء" تنتهى من تركيب 17 مليون عداد مسبق الدفع خلال 9 سنوات

كشف مصدر مسئول في وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة عن تركيب 17 مليون عداد كهرباء مسبق الدفع حتى الآن، منذ البدء في تغيير العدادات الميكانيكية القديمة" فاتورة" بأخرى مسبوقة الدفع" كارت شحن" على مستوى 9 شركات توزيع التابعة لوزارة الكهرباء خلال 9 سنوات بداية من 2015 وحتى الآن.

وأضاف المصدر في تصريح خاص لـ"الدستور" أن المنصة الموحدة لخدمات الكهرباء تلقت حتى الآن 4.5 مليون طلب لتركيب عداد كودي مسبق الدفع في جميع محافظات الجمهورية.

وأشار إلى أن شركات التوزيع التسع على مستوى الجمهورية انتهت من تركيب 3.5 مليون عداد كودي مسبق الدفع للمباني العشوائية أو التي لم تحصل على ترخيص بناء أو التي خالفت شروط البناء الموجودة في الرخصة الخاصة بالعقار.

وأكد أن شركات التوزيع تقوم فور تلقيها الطلبات المقدمة عبر المنصة الإلكترونية الموحدة لخدمات الكهرباء، بعمل الدراسات الفنية والمقايسة، ومن تنطبق عليه الشروط تقوم بتوصيل التيار الكهربائي وتركيب العدادات سواء للمباني المرخصة أو غير المرخصة عن طريق العداد الكودي.