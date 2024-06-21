الجمعة 21 يونيو 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

عودة صبحى وماهر.. تشكيل الزمالك لمواجهة فاركو بمؤجلات دورى نايل

ناصر ماهر
ناصر ماهر

أعلن البرتغالي جوزيه جوميز المدير الفني لنادي الزمالك، عن تشكيل فريقه الرسمي لمواجهة فاركو، بمسابقة دوري نايل (موسم 2023 /2024).

موعد مباراة الزمالك وفاركو بمؤجلات دوري نايل

يواجه الزمالك نظيره فاركو، في تمام السابعة مساء اليوم الجمعة، على استاد الجبل الأخضر، ضمن مؤجلات الجولة الثانية عشرة بمسابقة دوري نايل (2023 /2024).

تشكيل الزمالك الرسمي لمواجهة فاركو بمؤجلات دوري نايل

وشهد تشكيل الزمالك الأساسي، لمواجهة فاركو، المؤجلة من الجولة الثانية عشرة بدوري نايل، عودة الثنائي محمد صبحي مجددًا لحماية عرين الفارس الأبيض، وناصر ماهر، جناح الفريق.

حراسة المرمى: محمد صبحي.

 خط الدفاع: محمد شحاتة - حمزة المثلوثي - حسام عبدالمجيد - عمر جابر.

خط الوسط: عبدالله السعيد - زياد كمال - ناصر ماهر - مصطفى شلبي - سيد عبدالله.

خط الهجوم: يوسف إبراهيم "أوباما".

بينما يجلس على مقاعد البدلاء كل من: 

محمد أشرف وياسر حمد، ومحمد أشرف "روقا" وسيف جعفر، وترافيس موتيابا وعمار ياسر، ومحمد السيد ومحمد عاطف، وناصر منسي.

تشكيل الزمالك الرسمي لمواجهة فاركو بمؤجلات دوري نايل

القنوات الناقلة لمباراة الزمالك وفاركو بمؤجلات دوري نايل

تنقل قناة أون تايم سبورت 2، مباراة الزمالك وفاركو، على الهواء مباشرة، في تمام السابعة مساء اليوم الجمعة، حيث يسبقها استديو تحليلي، يقدمه الإعلامي تامر صقر، رفقة الكباتن جمال حمزة وحسني عبدربه، بينما يتولى مهمة التعليق على المباراة محمد الشاذلي، والثنائي عمرو نبيل ومحمد طه، مراسلين من أرض الملعب.

طاقم حكام مباراة الزمالك وفاركو بمؤجلات دوري نايل

يقود مباراة الزمالك وفاركو، المؤجلة من الجولة الثانية عشرة بدوري نايل، محمد الغازي حكمًا للساحة، والمساعدان أول وثان هاني عبدالفتاح ومحمد فاروق، ومحمود الدسوقي حكمًا رابعًا، وطارق مجدي حكم تقنية فيديو، ومحمد سلامة مساعد حكم تقنية فيديو.

حكام مباراة الزمالك وفاركو بمؤجلات دوري نايل

موقف الزمالك بجدول دوري نايل

يحتل الزمالك، المركز الحادي عشر بجدول دوري نايل برصيد 31 نقطة، بواقع 9 انتصارات و4 تعادلات و6 هزائم، بعدما خاض الفارس الأبيض 19 مباراة فقط.

وما زال يمتلك الزمالك، مؤجلات أخرى خلاف مواجهة اليوم، أمام طلائع الجيش من الجولة السادسة عشرة، وبلدية المحلة الجولة السابعة عشرة، وبيراميدز الجولة الثامنة عشرة، والمقاولون العرب الجولة التاسعة عشرة، وإنبي الجولة الثانية والعشرين، وزد الجولة الثالثة والعشرين.

موقف الزمالك بجدول دوري نايل

الزمالك يعود لفصوله البائخة

عاد الزمالك، مجددًا إلى فصوله البائخة، وتحديدًا خلال فترة الأعياد، حيث تجرع مرارة الهزيمة بهدفين مقابل هدف أمام المصري البورسعيدي، الإثنين الماضي، بالجولة السادسة والعشرين بدوري نايل، في ثاني أيام عيد الأضحى المبارك (2024).

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