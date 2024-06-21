5.6 مليار جنيه فائض بموازنة 2024.. كيف حسنت الإجراءات الحكومية مؤشرات الاقتصاد؟

كشف الدكتور يسري الشرقاوي رئيس جمعية رجال الأعمال المصريين الأفارقة، عن أهمية الإجراءات التي اتخذتها الحكومة المصرية لتحسين المؤشرات الاقتصادية الكلي العام خلال العام المالي 2024-2025 مما حقق ما يقرب 5.6 مليار جنيه فائض اولي بالموازنة العامة للدولة .

وأشار "الشرقاوي" إلى أن الحكومة اتخدت العديد من الاجراءات وفقا لما تم رصده من مؤشرات منها زيادة الإيرادات الضريبية إضافة إلى زيادة عددٍ توثيق الخاضعين ضربيبا بما أدي الي زيادة 36‎%‎ خلال عام 2024 مقارنة 2023.

مؤشرات تحسن اداء الاقتصاد المحلي

وأضاف “الشرقاوي” في تصريحات خاصة لـ “الدستور”، أن إجمالي العائدات الضريبية بلغ 1.4 تريليون جنيه خلال 2024، كما حرصت الحكومة المصرية علي جذب الإيرادات غير الضريبة حين سجلت نحو 878 مليار جنيه موضحًا ان جزء من الإيرادات جاء من خلال الصفقات الجديدة التي أبرمتها الدولة مثل مشروع رأس وغيرها وكذلك الاجراءات المتعلقة بمحاولة رفع مستوي اداء الهيئات الحكومية

واعلن رئيس جمعية رجال الأعمال المصريين الأفارقة، أن لاول مرة تضم الحكومة المصرية موزانه الهيئات مع موزانه الماليه في موزانه واحدة فبالتالي سيتم تحسين شكل المؤشرات وفبالتالي سيكون الإيرادات الضريبية مرتفعا عكسًا كانت في السابق

وأضاف أن الحكومة اتخذت عدة إجراءات تتعلق بزيادة وسرعه انهاء دعم الصادرات مما ادي الي ارتفاع الصادرات المصرية الامر الذي ساهم ايضا في تحقيق افاق وتقليق معدلات البطالة وكذلك تقلص عجز الموازنة في مواجهة الناتج المحلي الاجمالي الي 3.6‎%‎ عوضا عن 6.2‎%‎ بالعام الماضي.