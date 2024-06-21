مقتل شخص وإصابة 4 آخرين في مشاجرة بين أبناء عمومة بالفيوم

لقي شخص مصرعه وأصيب 4 آخرون في مشاجرة نشبت بين أبناء عمومه بقرية البسيونية دائرة مركز الفيوم، استخدم فيها الأسلحة النارية وتم نقل الجثامين والمصابين إلى المستشفى، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.

وكان اللواء ثروت المحلاوي،مساعد وزير الداخلية،مدير أمن الفيوم، قد تلقى إخطارًا من العميد محمود أبو بكر مأمور قسم شرطة مركز الفيوم، جاء مفاده مقتل السيد فوزي أبو النور 52 سنة – موظف بإحدى الشركات بالقاهرة، وإصابة 4 آخرين جميعهم من عائلة واحدة ويقيمون بقرية البسيونية.

وعلى الفور انتقلت قوات الأمن وسيارات الإسعاف إلى موقع الحادث وتم فرض كردون أمني بموقع الحادثة وتم تشكيل فريق بحث جنائي تحت إشراف اللواء حسام انور مدير مباحث المحافظة وقاده العقيد معتز اللواج مفتش المباحث، وضم الرائد أحمد فريتم رئيس مباحث قسم شرطة مركز الفيوم، وكشفت التحريات، أن خلافا نشب بين أولاد عم المجنى عليه وأشقائه، بسبب شراء الطرف الأول قطعة أرض وحفر مصرف، قام الطرف الثانى بردمه، ما أدى إلى نشوب المشاجرة فيما بينهم ومقتل شخص من الطرف الأول، وإصابة شقيقيه، جرى نقلهم لمستشفى الفيوم العام وحالتهم غير مستقرة.

كما أصيب كل من طارق أحمد عثمان، وشقيقه شريف من الطرف الثانى، جرى نقلهم لمستشفى التأمين الصحى للعلاج، وتمكنت قوات الأمن من القبض على طرفي المعركة، والسلاح المستخدم، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة التي تولت التحقيق.