الجمعة 21 يونيو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

مقتل شخص وإصابة 4 آخرين في مشاجرة بين أبناء عمومة بالفيوم

مشاجرة - ارشيفية
مشاجرة - ارشيفية

لقي شخص مصرعه وأصيب 4 آخرون في مشاجرة نشبت بين أبناء عمومه بقرية البسيونية دائرة مركز الفيوم، استخدم فيها الأسلحة النارية وتم نقل الجثامين والمصابين إلى المستشفى، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.

وكان اللواء ثروت المحلاوي،مساعد وزير الداخلية،مدير أمن الفيوم، قد تلقى إخطارًا من العميد محمود أبو بكر مأمور قسم شرطة مركز الفيوم، جاء مفاده مقتل السيد فوزي أبو النور 52 سنة – موظف بإحدى الشركات بالقاهرة، وإصابة 4 آخرين جميعهم من عائلة واحدة ويقيمون بقرية البسيونية.

وعلى الفور انتقلت قوات الأمن وسيارات الإسعاف إلى موقع الحادث وتم فرض كردون أمني بموقع الحادثة وتم تشكيل فريق بحث جنائي تحت إشراف اللواء حسام انور مدير مباحث المحافظة وقاده العقيد معتز اللواج مفتش المباحث، وضم الرائد أحمد فريتم رئيس مباحث قسم شرطة مركز الفيوم، وكشفت التحريات، أن خلافا نشب بين أولاد عم المجنى عليه وأشقائه، بسبب شراء الطرف الأول قطعة أرض وحفر مصرف، قام الطرف الثانى بردمه، ما أدى إلى نشوب المشاجرة فيما بينهم ومقتل شخص من الطرف الأول، وإصابة شقيقيه، جرى نقلهم لمستشفى الفيوم العام وحالتهم غير مستقرة.

كما أصيب كل من طارق أحمد عثمان، وشقيقه شريف من الطرف الثانى، جرى نقلهم لمستشفى التأمين الصحى للعلاج، وتمكنت قوات الأمن من القبض على طرفي المعركة، والسلاح المستخدم، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة التي تولت التحقيق.

مقتل شخص واصابة 4 أخرين مشاجرة بين أبناء عمومه بالفيوم الفيوم قرية البسيونية دائرة مركز الفيوم مستشفى الفيوم العام

مواد متعلقة

وفاة الحالة الـ 11 من الفيوم أثناء تأدية مناسك الحج

غرق مواطن أثناء تنزهه ببحيرة وادي الريان في الفيوم

مصرع مواطن وإصابة 3 إثر حادث اصطدام سيارة بالرصيف فى الفيوم

وفاة سيدة من الفيوم أثناء تأدية مناسك الحج

وفاة سابع مواطن من الفيوم خلال أداء مناسك الحج

عجل يهرب من الذبح بمحافظة الفيوم ويُلقى بنفسه فى البحر

وفاة سادس حجاج الفيوم خلال طواف الإفاضة

وفاة خامس حجاج الفيوم خلال طواف الإفاضة

الأكثر قراءة

زوجته لم تبلغ عن تعرضها للمعاكسة.. مفاجأة جديدة حول "خناقة" إمام عاشور

الكنيسة تقرر إيقاف القس دوماديوس حبيب.. وأقباط: منحته فرصة أخيرة لمراجعة نفسة

اقتحم المول ومعه 15 شخصًا.. أقوال فرد الأمن عن واقعة إمام عاشور

نكشف موعد الصلح بين إمام عاشور وفرد الأمن بـ"مول الشيخ زايد"

استمرار أزمة المياه في مطروح.. والشركة تكشف عن الأسباب

دقيقة حدادًا ولافتات نعى.. لفتة إنسانية قبل مواجهة الأهلى والداخلية بالدورى

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د.أحمد الخميسى

قراءة الفنجان.. بين الإعلام والإعتام

صفاء النجار

عن الذين لم يأخذوا من حجهم إلا المشقة

ماجد حبته

فيتنام وروسيا.. قلق أمريكي

نرمين يسر

البادئون Starters

حسين دعسة

كيف يحلل توماس فريدمان نهاية السفاح نتنياهو؟!

د. محمد عفيفي

السينما المصرية والقومية «3 - 3»

ماجد حبته

استغلال مشين ليوم اللاجئين

مدحت بشاى

لا لتثوير الفكر النقدى لمجرد الحضور الإعلامى

صور

المصريون يقضون آخر أيام عيد الأضحى المبارك فى حديقة الأسماك

المصريون يحتفلون برابع أيام العيد فى القناطر الخيرية

العيد فرحه.. المصريون يحتفلون برابع أيام عيد الأضحى في الأزهر بارك

محطة تل أبيب

المزيد

إسرائيل تستدعى سفير أرمينيا عقب الاعتراف بدولة فلسطين

"هارتس" العبرية: جيش الاحتلال يرغب فى إنهاء الحرب على غزة

جيش الاحتلال الإسرائيلى: دمرنا موقعًا داخل المنطقة الإنسانية فى خان يونس