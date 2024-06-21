توقعات تنسيق مدارس البترول 2024 وشروط القبول والأوراق المطلوبة للالتحاق

تنسيق مدارس البترول 2024 يبحث عنه الكثير من الطلاب بعد النجاح في الشهادة الإعدادية، حيث ينتظر الكثير من الطلاب التنسيق للتقديم للإلتحاق بتلك المدارس، وتعد مدارس البترول من بدائل الثانوية العامة، لمن لم يتمكن من الحصول على درجات تنسيق الصف الأول الثانوي للعام المقبل.

شروط التقديم في مدارس البترول 2024

ألا يقل مجموع الطالب عن 150 درجة.

أن يكون الطالب مصري الجنسية.

ألا يتخطى عمر الطالب 18 عامًا ولا يقل عن 15 عامًا.

أن يكون الطالب ناجحًا في مادة اللغة الإنجليزية.

أن يجتاز الطالب اختبارات القبول.

أن يلتزم الطالب بتقديم الأوراق والمستندات المطلوبة في الموعد المحدد.

الأوراق المطلوبة للالتحاق بمدارس البترول

أصل الشهادة الإعدادية، وصور منها.

4 صور ملونة للطالب مقاس 4×6.

أصل شهادة الميلاد.

صورة من بطاقة ولي الأمر.

البطاقة الصحية مختومة من التأمين الصحي.

طابع تعليمي وطابع نقدي.

تنسيق مدارس البترول 2024

هناك بعض المعلومات المتوقعة عن تنسيق مدارس البترول 2024 وفقًا للعام الماضي وهي كالتالي

قسم البترول: من مجموع 240 درجة.

قسم البترول الفني: من مجموع 200 درجة.

قسم سيارات بترول: من مجموع 180 درجة.

قسم تبريد وتكييف: من مجموع 160 درجة.

قسم الحاسب الآلي: من مجموع 150 درجة.

هذه التوقعات قابلة للتغيير، وينصح بمتابعة إعلانات وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني الرسمية لمعرفة التنسيق النهائي.

وتختلف الحدود الدنيا للقبول حسب كل مدرسة وكل قسم، ويمكن الاستعلام عن التنسيق الدقيق من خلال الموقع الإلكتروني لمدرسة البترول التي ترغب في التقديم إليها.

الكليات بعد مدارس البترول