جدول مواعيد مباريات اليوم السبت 22-6-2024 والقنوات الناقلة
تعرف على جدول مواعيد مباريات اليوم السبت 22-6-2024 والقنوات الناقلة لها والتي يرغب الملايين من عشاق الساحرة المستديرة في مشاهدتها خاصة مع انطلاق مختلف الدوريات الكروية العالمية والمحلية المقامة في الموسم 2023/2024 والتي يتنافس فيها أفضل لاعبي رياضة كرة القدم.
جدول مواعيد مباريات اليوم السبت 22-6-2024
جاء جدول مواعيد مباريات اليوم السبت 22-6-2024 في مختلف الدوريات العالمية والمحلية المقامة حاليا في مختلف دول العالم كما يلي:-
مباريات بطولة كوبا أمريكا
موعد مباراة بيرو ضد تشيلسي في تمام الساعة 3:00 عصرًا بتوقيت مدينة القاهرة.
موعد مباراة الاكوادور ضد فنزويلا في تمام الساعة 1:00 ظهرا بتوقيت مدينة القاهرة.
مباريات بطولة أمم أوروبا
موعد مباراة جورجيا ضد التشيك في تمام الساعة 4:00 عصرا بتوقيت مدينة القاهرة.
موعد مباراة تركيا ضد البرتغال في تمام الساعة 7:00 مساءا بتوقيت مدينة القاهرة.
موعد مباراة بلجيكا ضد رومانيا في تمام الساعة 10:00 مساءا بتوقيت مدينة القاهرة.
مباريات الدوري الأمريكي MLS
موعد مباراة سينسيناتي ضد نيو انجلاند ريفو لوشن في تمام الساعة 2:30 عصرا بتوقيت مدينة القاهرة.
موعد مباراة كولومبوس كرو ضد سبورتنج كانساس سيتي في تمام الساعة 2:30 عصرا بتوقيت مدينة القاهرة.
موعد مباراة دي سي يونايتد ضد هيوستن دينامو في تمام الساعة 2:30 عصرا بتوقيت مدينة القاهرة.
موعد مباراة أورلاندو سيتي ضد شيكاغو فاير في تمام الساعة 2:30 عصرا بتوقيت مدينة القاهرة.
موعد مباراة فيلادلفيا يونيون ضد شارلوت في تمام الساعة 2:30 عصرا بتوقيت مدينة القاهرة.
موعد مباراة نيويورك ريد بولز ضد تورونتو في تمام الساعة 2:30 عصرا بتوقيت مدينة القاهرة.
القنوات الناقلة مباريات اليوم السبت 22-6-2024
يمكن مشاهدة كافة المباريات من خلال شاشة مجموعة قنوات بين سبورت القطرية “Bein Sports” القطرية الحاصلة على حقوق البث المباشر ويمكن ضبطها على الإحداثيات التالية:-
قناة بين سبورت
القمر الصناعي: نايل سات.
التردد: 12604.
معامل تصحيح الخطأ: 27500.
الاستقطاب: أفقي.
معدل تصحيح الخطأ 2/3.