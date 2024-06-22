السبت 22 يونيو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

جدول مواعيد مباريات اليوم السبت 22-6-2024 والقنوات الناقلة

مواعيد مباريات اليوم
مواعيد مباريات اليوم

تعرف على جدول مواعيد مباريات اليوم السبت 22-6-2024 والقنوات الناقلة لها والتي يرغب الملايين من عشاق الساحرة المستديرة في مشاهدتها خاصة مع انطلاق مختلف الدوريات الكروية العالمية والمحلية المقامة في الموسم 2023/2024 والتي يتنافس فيها أفضل لاعبي رياضة كرة القدم.


جدول مواعيد مباريات اليوم السبت 22-6-2024

جاء جدول مواعيد مباريات اليوم السبت 22-6-2024 في مختلف الدوريات العالمية والمحلية المقامة حاليا في مختلف دول العالم كما يلي:-

مباريات بطولة كوبا أمريكا

موعد مباراة بيرو ضد تشيلسي في تمام الساعة 3:00 عصرًا بتوقيت مدينة القاهرة.

موعد مباراة الاكوادور ضد فنزويلا في تمام الساعة 1:00 ظهرا بتوقيت مدينة القاهرة.

مباريات بطولة أمم أوروبا

موعد مباراة جورجيا ضد التشيك في تمام الساعة 4:00 عصرا بتوقيت مدينة القاهرة.

موعد مباراة تركيا ضد البرتغال في تمام الساعة 7:00 مساءا بتوقيت مدينة القاهرة.

موعد مباراة بلجيكا ضد رومانيا في تمام الساعة 10:00 مساءا بتوقيت مدينة القاهرة.

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مباريات الدوري الأمريكي MLS

موعد مباراة سينسيناتي ضد نيو انجلاند ريفو لوشن في تمام الساعة 2:30 عصرا بتوقيت مدينة القاهرة.

موعد مباراة كولومبوس كرو ضد سبورتنج كانساس سيتي في تمام الساعة 2:30 عصرا بتوقيت مدينة القاهرة.

موعد مباراة دي سي يونايتد ضد هيوستن دينامو في تمام الساعة 2:30 عصرا بتوقيت مدينة القاهرة.

موعد مباراة أورلاندو سيتي ضد شيكاغو فاير في تمام الساعة 2:30 عصرا بتوقيت مدينة القاهرة.

موعد مباراة فيلادلفيا يونيون ضد شارلوت في تمام الساعة 2:30 عصرا بتوقيت مدينة القاهرة.

موعد مباراة نيويورك ريد بولز ضد تورونتو في تمام الساعة 2:30 عصرا بتوقيت مدينة القاهرة.

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القنوات الناقلة مباريات اليوم السبت 22-6-2024

يمكن مشاهدة كافة المباريات من خلال شاشة مجموعة قنوات بين سبورت القطرية “Bein Sports” القطرية الحاصلة على حقوق البث المباشر ويمكن ضبطها على الإحداثيات التالية:-

قناة بين سبورت

القمر الصناعي: نايل سات.
التردد: 12604.
معامل تصحيح الخطأ: 27500.
الاستقطاب: أفقي.
معدل تصحيح الخطأ 2/3.

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