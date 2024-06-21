الجمعة 21 يونيو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

مؤشرات تنسيق مدرسة البترول 2024 بعد مرحلة الإعدادية للبنين والبنات

مدرسة البترول
مدرسة البترول

بعد إعلان نتائج الشهادة الإعدادية يحرص طلاب 3 إعدادي على معرفة تنسيق مدرسة البترول 2024 بعد مرحلة الإعدادية عبر جوجل، حيث تعد هي أبرز اهتمامات الطلاب عقب النجاح بنتيجة الشهادة الإعدادية 2024، حيث أن تعد مدارس البترول هي من بدائل الثانوية العامة، وذلك لمن لم يتمكن من الحصول على كافة درجات تنسيق الصف الأول الثانوي في العام المقبل.

تنسيق مدرسة البترول 2024 بعد مرحلة الإعدادية

وتنشر "الدستور" في هذا التقرير أماكن مدارس البترول، وتوقعات التنسيق، والأوراق المطلوبة للالتحاق بمدارس البترول.

أماكن مدارس البترول

أماكن مدارس البترول بالعديد من المحافظات ومنها محافظة القاهرة والجيزة ومحافظة المنيا والشرقية ودمياط، وتوفر لمدارس البترول للطلبة عقب الانتهاء من الدراسة فرص عمل تكون مضمونة بمجال البترول، ويتمكن جميع خريجو مدارس البترول، من الالتحاق بالكثير من الكليات.

توقعات تنسيق مدارس البترول 2024

  1. قسم البترول يكون من مجموع 240 درجة.
  2. قسم البترول الفني يكون من مجموع 200 درجة.
  3. قسم سيارات بترول ويكون من مجموع 180 درجة.
  4. قسم تبريد وتكييف تكون من مجموع 160 درجة.
  5. قسم كمبيوتر تكون من مجموع 150 درجة.

أين توجد مدارس البترول؟

مدارس البترول للبنين:

  • مدرسة الطيران للبترول بالقاهرة
  • مدرسة الشروق الصناعية بالقاهرة.
  • مدرسة الإسكندرية الثانوية الصناعية
  • مدرسة البترول في حدائق الأهرام بالجيزة.
  • المدرسة الفنية التجريبية بالإسماعيلية.
  • المدرسة الفنية للبترول محافظة مرسى مطروح.
  • مدرسة البترول الثانوية بالقاهرة

مدارس البترول للبنات:

  • مدرسة الإسكندرية الثانوية للبترول بنات.
  • مدرسة السويس الثانوية للبترول بنات.
  • مدرسة دمياط الثانوية للبترول بنات.
  • مدرسة طنطا الثانوية للبترول بنات.
  • مدرسة بنها الثانوية للبترول بنات.
  • مدرسة الزقازيق الثانوية للبترول بنات.
  • مدرسة بورسعيد الثانوية للبترول بنات.
  • مدرسة المنصورة الثانوية للبترول بنات.

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تنسيق مدارس البترول 2024

تنسيق مدارس البترول 2024 في العام الماضي:

  1. قسم البترول بمدرسة القاهرة يقبل طلبة الشهادة الإعدادية الحاصلين وتكون بحد أدني على 240 درجة.
  2. قسم السيارات يقبل الحاصلين على مجموع 180 درجة.
  3. قسم التبريد والتكييف يقبل مجموع 160 درجة في الشهادة الإعدادية.
  4. قسم الحاسب الآلي العام الماضي سيقبل جميع الحاصلين على مجموع 150 درجة بالشهادة الإعدادية وذلك بشرط اجتياز امتحان قدرات على الحاسب الآلي.
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