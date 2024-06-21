باحث: الاتفاق العسكرى بين روسيا وكوريا الشمالية تهديد مباشر للولايات المتحدة

قال الدكتور محمود الأفندي، الأكاديمي والباحث السياسي، إن اتفاق الشراكة العسكرية بين كوريا الشمالية وروسيا، بمثابة تهديد مباشر للولايات المتحدة الأمريكية، خاصًة في ظل التوتر الشديد في العلاقات الأمريكية الكورية.

الاتفاقية الروسية الكورية



وأكد الدكتور محمود الأفندي، خلال مداخلة هاتفية عبر فضائية "إكسترا نيوز"، أن روسيا تسعى إلى تسليح الجهات المعادية للولايات المتحدة الأمريكية، حيث تسعى حاليا إلى تسليح حزب الله والحوثيين، لذا روسيا تتعامل مع أمريكا بنفس طريقتها.

التوتر السياسي الكوري الأمريكي

وأضاف أن هذه الاتفاقية الروسية الكورية موجهة ضد الولايات المتحدة الأمريكية، وبالتالي حلف الناتو يشعر بالقلق الشديد الآن بعد توقيع هذه الاتفاقية.

وأشار إلى أن هذه الاتفاقية تختلف كثيرًا عن الاتفاقية التي وقعتها كوريا مع الاتحاد السوفيتي، حيث بهذه الاتفاقية تفك روسيا حصار كوريا الشمالية.