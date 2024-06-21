تشكيل الداخلية أمام الأهلي بمؤجلات دوري نايل

أعلن عيد مرازيق المدير الفني لنادي الداخلية، تشكيل فريقه الرسمي لمواجهة الأهلي، بمسابقة دوري نايل (موسم 2023/2024).

موعد مباراة الداخلية والأهلي بمؤجلات دوري نايل

يواجه الداخلية نظيره الأهلي، في تمام السابعة مساء اليوم الجمعة، على إستاد السلام، ضمن مؤجلات الجولة الثانية عشر بمسابقة دوري نايل (2023/2024).

تشكيل الداخلية الرسمي لمواجهة الأهلي بمؤجلات دوري نايل

حراسة المرمى : محمد مجدي.

خط الدفاع: معاذ الحناوي، محمود صابر، كريم يحيى، إيهاب سمير، محمود منصور.

خط الوسط: محمود حسونة، كليتشي شيميزي، شريف دابو، إسلام عبدالنعيم.

خط الهجوم: محمد علاء الظريف.

ويجلس على مقاعد البدلاء: رمضان مصطفى – أحمد عماد – أدهم حامد – زياد طارق – مصطفى فوزي – فانوم ألفريد – محمد أشرف – أشرف عفلي – عبد الرحمن رمضان.

القنوات الناقلة لمباراة الداخلية والأهلي بمؤجلات دوري نايل

تنقل قناة أون تايم سبورت 1، مباراة الداخلية والأهلي، على الهواء مباشرة، في تمام السابعة مساء اليوم الجمعة، حيث يسبقها أستوديو تحليلي، يقدمه الإعلامي محمد غانم، رفقة الكباتن طه إسماعيل وعمرو الدسوقي، بينما يتولى مهمة التعليق على المباراة مؤمن حسن، والثنائي أحمد عبد الملك وخالد رزق، مراسلين من أرض الملعب.

طاقم حكام مباراة الداخلية والأهلي بمؤجلات دوري نايل

يقود مباراة الداخلية والأهلي، المؤجلة من الجولة الثانية عشر بدوري نايل، إبراهيم محمد حكما للساحة، والمساعدان وائل شعبان وحسن رمضان، أما صبحي العمراوي، فهو حكما رابعا، ومحمود بسيوني حكم تقنية الفيديو، وأسامة السيد مساعد حكم تقنية فيديو.

حكام مباراة الداخلية والأهلي بمؤجلات دوري نايل

موقف الداخلية بجدول دوري نايل

يحتل الداخلية، المركز الأخير بجدول دوري نايل برصيد 15 نقطة، من فوزين يتيمين و9 تعادلات و14 هزيمة، حيث أصبح الفريق، قريب للغاية من العودة إلى دوري القسم الثاني مجددا (دوري المحترفين)، الموسم المقبل (2024/2025)، في ظل صعوبة موقفه الحالي بجدول ترتيب المسابقة ومواجهاته المقبلة.

موقف الداخلية بجدول دوري نايل

الداخلية يسقط أمام سموحة

سقط الداخلية، بثلاثية مقابل هدفين، أمام سموحة في الجولة الماضية بمسابقة دوري نايل.