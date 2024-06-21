بعد تدقيق أمريكى.. محرر بريطانى يتراجع عن منصبه بصحيفة واشنطن بوست

تراجع الصحفي البريطاني الذي تم تعيينه لقيادة غرفة التحرير في صحيفة واشنطن بوست عن منصبه بعد أن بدأ مراسلو الصحيفة الأمريكية في التنقيب في ماضيه.

وكان من المقرر أن يتولى روب وينيت، نائب رئيس تحرير صحيفة ديلي تلجراف، مسئولية غرفة التحرير في صحيفة واشنطن بوست، ولقد قرر البقاء مع المنفذ البريطاني، وفقًا لمحرر التلجراف، كريس إيفانز. وأضاف إيفانز في رسالة بالبريد الإلكتروني إلى الموظفين: "إنه شاب موهوب وخسارتهم هي مكسب لنا".

إعادة تشكيل ملف الأخبار الأمريكي

وتم تعيين وينيت للانضمام إلى صحيفة واشنطن بوست من قبل زميله القديم ويل لويس، الذي يواجه تمردًا في الموظفين بسبب خططه لإعادة تشكيل منفذ الأخبار الأمريكي الخاسر، والذي يملكه الملياردير جيف بيزوس. وكان تعيين وينيت، الذي أعقب رحيل رئيسة التحرير السابقة سالي بوزبي، سيجعل منه أحد أقوى الأشخاص في وسائل الإعلام الأمريكية.

وفي الأسابيع الأخيرة، واجه كل من لويس ووينيت تقارير انتقادية من صحفيي صحيفة واشنطن بوست بشأن صلاتهم بفضائح وسائل الإعلام البريطانية السابقة.

وقد اتُهم لويس في ملفات المحكمة بالتورط في التستر على أخبار المملكة المتحدة المملوكة لروبرت مردوخ في أعقاب فضيحة التنصت على الهاتف، في حين خضع وينيت للتدقيق بسبب مزاعم بأنه استخدم عمل شخص متفاخر اعترف بنفسه عندما كان شابًا. صحفي صنداي تايمز.

كما تعرضوا لانتقادات بسبب دورهم في فضيحة نفقات النواب، عندما دفعت صحيفة ديلي تلجراف 110 آلاف جنيه إسترليني مقابل قرص من البيانات المسروقة.

اعتبر الكثيرون في وسائل الإعلام البريطانية القصة بمثابة قصة تتعلق بالمصلحة العامة، لكنها كانت ستشكل انتهاكًا للقواعد الصارمة في العديد من غرف الأخبار الأمريكية بشأن الدفع مقابل المعلومات.

في وقت سابق من هذا الأسبوع، بدا أن بيزوس يشير إلى دعمه للويس، على الرغم من أن الاضطرابات في غرفة الأخبار قد اجتذبت اهتمامًا إعلاميًا كبيرًا.

وفي وقت سابق من هذا الأسبوع، نشرت صحيفة الجارديان بمزاعم - نفاها لويس - مفادها أنه نصح بوريس جونسون وكبار المسئولين في 10 داونينج ستريت بـ "تنظيف" هواتفهم في خضم فضيحة بارتيجيت.