الجمعة 21 يونيو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

رغم انهيار الخدمات.. "أونروا" صامدة أمام جرائم الاحتلال فى غزة (فيديو)

أونروا
أونروا

عرضت قناة "القاهرة الإخبارية" عبر شاشتها تقريرًا لها حمل عنوان: "وسط انهيار الخدمات الأساسية بقطاع غزة تظل وكالة أونروا صامدة أمام جرائم الاحتلال".

وأضاف تقرير القاهرة الإخبارية: "قليلة هي المنظمات الإنسانية هي التي وقفت في وجه الاحتلال الإسرائيلي منذ بداية عدوانه على قطاع غزة، وكثيرة هي موقف أونروا التابعة للأمم المتحدة في مد يد العون للفلسطينيين خلال حصارهم داخل أكبر سجن مفتوح في العالم".

وأكد التقرير، أن وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين تغيث حاليا المصابين والجرحى في ستة مراكز صحية بعد أن دمر جيش الاحتلال جميع المرافق الصحية والمستشفيات في قطاع غزة، وتعاني نقصًا حادًا في الأدوية والمستلزمات الطبية لكنها تحاول الصمود من أجل استمرار تقديم خدماتها الطبية كالتزام أعلنته القائمة بأعمال مدير مكتب الإعلامي في أونروا بغزة إيناس حمدان.

وأشار التقرير، إلى أن الدعم الإنساني لم يكن وحده المقدم من أونروا وسط ركام القطاع، بل أصبحت صوتًا صادقًا للتحذير من النكبات التي يعيشها القطاع وآخرها ما حمله تحذير الوكالة من عواقب استمرار انتشار الأوبئة والأمراض المعدية بين أهالي قطاع غزة نتيجة تدمير جيش الاحتلال لنحو 70% من مرافق البنية التحتية وما بها من محطات مياه وصرف صحي.

وأكد أنه خلال أشهر العدوان التسعة، مارس الاحتلال والدول التي تدعمه ضغوطًا دولية لاحتلال مكان أونروا في توزيع الخدمات على الفلسطينيين فيما بقي صوت أونروا يحاول الصمود رغم فقد الوافد الأممي أكثر من 190 من موظفيه، ما يعكس العداء الذي ادخره الاحتلال للمنظمة الأممية لسنوات طويلة ورغبته في قطع ما تبقى للفلسطينيين من إمكانية للصمود تدعمها مواد إغاثية يجري العمل على إدخالها إلى قطاع غزة وتوزيعها عبر أونروا.

القاهرة الإخبارية قطاع غزة الخدمات الأساسية انهيار وكالة الأونروا الاحتلال جرائم الاحتلال

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