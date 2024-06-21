الجمعة 21 يونيو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

مؤلفا "عصابة الماكس": كتابة الفيلم استغرقت سنة كاملة

عصابة الماكس
عصابة الماكس

شارك في تأليف فيلم عصابة الماكس المؤلفان أمجد الشرقاوي ورامي علي اللذان أعربا عن سعادتهما بخروج الفيلم للنور وعرضه للجمهور، خاصة أنه استغرق ما يقرب من عام كامل في كتابته والتحضير له.

وقال رامي علي في تصريحات خاصة، لـ"الدستور"، إن فكرة الفيلم جاءت بعد أن قدم أحمد فهمي فيلمه الأخير "مستر إكس" الذي كان يناقش في أحداثه العلاقات الزوجية والعاطفية، مشيرا إلى أنهما عقدا جلسات عمل مكثفة للاستقرار على فكرة الفيلم حتى توصلا للحديث عن العائلة بهذة الطريقة غير المباشرة التي تكمن في رسالتها كوميديا وأكشن.

وأضاف أنهما قاما بالتعديل أكثر من مرة على تفاصيل العمل، قائلا: "انا وصلت لمرحلة حسيت إني بكتب تاريخ لدرجة إن فيه تفاصيل كتير لا أتذكرها وكان لدي تخوف كبير بسبب شعوري بأن تنفيذ ما كتبناه سيكون صعبا وكنا حريصين أثناء الكتابة ألا يقع إيقاع الفيلم لحظة".

من جانبه، قال المؤلف أمجد الشرقاوي إن فيلم عصابة الماكس يعتبر التعاون الثاني له مع أحمد فهمي بعد فيلم مستر إكس وكان هذا يعتبر تحديا كبيرا بأن يجد موضوعا جديدا ومختلفا، خاصة أنه هو وأحمد فهمي يجمعهما فكر واحد؛ لذلك قررا الاستعانة برامي علي من أجل أن يكون هناك فكر جديد بيننا.

وتابع أن كتابة فيلم عصابة الماكس لم تكن سهلة ولكن الصعوبة الأكبر كانت في التنفيذ ولكن شركة الإنتاج كانت حريصة على توفير الإمكانات لخروج الفيلم في أفضل صورة.
 

أبطال فيلم "عصابة الماكس" 

فيلم عصابة الماكس بطولة أحمد فهمى، لبلبة، روبي، أوس أوس، حاتم صلاح، محمد لطفى وأحمد فهيم، مصطفى بسيط وعدد من ضيوف الشرف منهم أحمد السقا وهشام ماجد، والفيلم من تأليف أمجد الشرقاوي وفادي أبوالسعود، والفيلم من إخراج حسام سليمان في أولى تجاربه الإخراجية، وإنتاج هشام عبدالخالق.

قصة فيلم عصابة الماكس

فيلم عصابة الماكس تدور أحداثه في إطار من الأكشن والكوميديا حول "الماكس" الذى اعتاد القيام بعمليات السرقة والتهريب وحده دون أي مساعدة، ويتورط في عملية كبيرة تحتاج أن يستعين بمجموعة تساعده في تنفيذها، ولكنه يكتشف أن من اختارهم يورطونه في مشاكل أكبر تهدد نجاح العملية.

المؤلف رامي علي عصابة الماكس أمجد الشرقاوي أحمد فهمي فيلم مستر اكس

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