الجمعة 21 يونيو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

استقالات ومظاهرات أهالى الأسرى ومواجهة نتنياهو مع حلفائه.. هل ينقلب السحر على الساحر؟

مظاهرات أهالي الأسرى
مظاهرات أهالي الأسرى

لا يزال رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، يتلقى العديد من الصفعات السياسية واحدة تلو الأخرى، من استقالات، وتظاهر للمطالبة برحيله، وكان آخرها الهجوم الذي تعرض له عقب قراره بحل مجلس الحرب واستبداله بالمطبخ الصغير، لإدارة الأزمة الراهنة في عودة أهالي الأسري المحتجزين في أيدي حركة حماس منذ 7 أكتوبر الماضي.

تشكيل مجلس الحرب

ففي 11 أكتوبرالماضي، أعلنت إسرائيل عن تشكيل مجلس الحرب بعد انضمام حزب "الوحدة الوطنية" برئاسة بيني غانتس إليه، وضم المجلس في عضويته نتنياهو وغانتس ووزير الدفاع يوآف غالانت، بالإضافة إلى مراقبين، هم وزير الشئون الاستراتيجية رون ديرمر، والوزير السابق بلا حقيبة غادي آيزنكوت، وزعيم حزب "شاس" آرييه درعي.

وفي 9 يونيو الجاري، استقال غانتس وآيزنكوت من مجلس الحرب، واتهما نتنياهو بتقديم مصالحه الشخصية على مصالح إسرائيل، مع دعوة إلى انتخابات مبكرة.

مظاهرات أهالى الأسرى تجتاح شوارع تل أبيب

ووفقًا للقاهرة الإخبارية، فقد قام آلاف الإسرائيليين بالتظاهر بالقرب مقر إقامة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو والكنيست، مطالبين بإجراء انتخابات مبكرة، وآخذين على رئيس الوزراء إدارته الحرب في غزة وفشله في إعادة عشرات الأسرى الذين لا تزال حركة حماس تحتجزهم في القطاع الذي شهد هدوءا نسبيا.

استقالات زعيمى الوسط غانتس وآيزنكوت

أعلن عضوا مجلس الحرب الإسرائيلي، بيني غانتس وغادي آيزنكوت، عن استقالتهما من حكومة الطوارئ الإسرائيلية.

ودعا غانتس، رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو لإجراء انتخابات بأسرع وقت ممكن.

وقال غانتس: "نترك حكومة الطوارئ اليوم بقلب مثقل، وقرار الخروج من الحكومة، معقد ومؤلم". 

وأضاف: "نتنياهو يحول دون تحقيق نصر حقيقي.. الاعتبارات السياسية في حكومة نتنياهو تعرقل القرارات الاستراتيجية في حرب غزة"، ودعا قادة الأحزاب إلى "الوقوف بجانبي من أجل إجراء انتخابات لتشكيل حكومة وحدة وطنية صهيونية قومية".

خلافاته مع حليفه الأكبر الولايات المتحدة الأمريكية

ومنذ أيام فجّر نتنياهو خلافا جديدا مع الإدارة الأمريكية، متهما واشنطن بحجب أسلحة وذخائر عن إسرائيل، الأمر الذي نفاه البيت الأبيض، مؤكدا أن القرار كان بوقف شحنة واحدة من الذخائر فقط. وعبّرت واشنطن عن "خيبة أمل شديدة" من الانتقادات التي وجهها نتنياهو للولايات المتحدة.

الصحف العالمية: قرار حل مجلس الحرب يترك نتنياهو فى مواجهة مع الولايات المتحدة

قالت صحيفة "وول ستريت جورنال" إن حل مجلس الحرب في إسرائيل يريح "نتنياهو" من الضغوط لتعزيز المجلس بسياسيين يمينيين مثيرين للجدل، لكنها استدركت أن هذا القرار يترك رئيس الوزارء الإسرائيلي في مواجهة مع الولايات المتحدة التي ستبقى قوة ضاغطة على إسرائيل لدفعها إلى مراجعة تكتيكات الحرب في غزة.

من جانبها، كتبت "جيروزاليم بوست" الإسرائيلية، في تحليل لها، أن نتنياهو سعى من وراء حل مجلس الحرب إلى إبقاء وزيري الأمن القومي إيتمار بن غفير، والمالية بتسلئيل سموتريتش، بعيدين عن مصدر القرار الحربي، مضيفة أن زوال مجلس الحرب سيمنح الرجلين تأثيرا أكبر في القرارات الأمنية.

ونبهت الصحيفة إلى أن من شأن ذلك أن يزيد العبء على إسرائيل، وأن يؤثر سلبا في القضايا الجنائية المرفوعة ضدها.

كما اتهمت افتتاحية "هآرتس" رئيس الوزارء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بالتطاول على المؤسسة العسكرية، وقالت إنه "إذا أراد أن يتهم الجيش بالخيانة فإن عليه ألا يختبئ وراء ابنه يائير الذي دأب على نشر آراء مقرفة".

نتنياهو غزة إسرائيل مجلس الحرب

مواد متعلقة

زراعة أكثر من 350 ألف شجرة مُثمرة فى شوارع 17 محافظة

حفيد الشيخ المنشاوى: كان الأب الحنون الطيب ويعامل أولاده معاملة حسنة

سول: مساعدات روسيا العسكرية لكوريا الشمالية لها تأثير سلبى

غارة إسرائيلية على سيارة فى بلدة دير كيفا بقضاء صور جنوب لبنان

الصحة الفلسطينية: 98% من أطفال غزة لا يجدون مياهًا صالحة للشرب

جانتس: نتنياهو غير ملتزم بعودة آمنة للسكان

الصحة الفلسطينية: نعمل بالحد الأدنى فى شمال القطاع بسبب منع الاحتلال إدخال الأدوية

جيش الاحتلال يعلن اغتيال قائد فرقة بقوة النخبة بكتيبة بيت حانون التابعة لـ"حماس"

الأكثر قراءة

نكشف موعد الصلح بين إمام عاشور وفرد الأمن بـ"مول الشيخ زايد"

ضبط البلوجر لوشا بتهمة قيادة سيارة بلوحات مطموسة ورخصة منتهية

عاجل| خلافات غير مسبوقة.. "القاهرة الإخبارية": الداخل الإسرائيلى ينهار بسبب حرب غزة

تبرأت منه الكنيسة.. كيف رأي الأقباط قرار البابا بإيقاف القس دوماديوس حبيب؟

عاجل| موقف الأهلى من معاقبة إمام عاشور بعد واقعة "مول الشيخ زايد"

الداخلية تكشف ملابسات مشاجرة بالأسلحة البيضاء فى القاهرة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نرمين يسر

البادئون Starters

حسين دعسة

كيف يحلل توماس فريدمان نهاية السفاح نتنياهو؟!

د. محمد عفيفي

السينما المصرية والقومية «3 - 3»

ماجد حبته

استغلال مشين ليوم اللاجئين

مدحت بشاى

لا لتثوير الفكر النقدى لمجرد الحضور الإعلامى

خالد حريب

معارك صادق شرشر وقصيدة نثر العامية

محمد العسيري

الوجع المكشوف فى غزل البنات

أحمد بهاء الدين شعبان

هل تجاوزت "إسرائيل" عتبة "الغموض النووى"؟ (2)

صور

المصريون يقضون آخر أيام عيد الأضحى المبارك فى حديقة الأسماك

المصريون يحتفلون برابع أيام العيد فى القناطر الخيرية

العيد فرحه.. المصريون يحتفلون برابع أيام عيد الأضحى في الأزهر بارك

محطة تل أبيب

المزيد

إسرائيل تستدعى سفير أرمينيا عقب الاعتراف بدولة فلسطين

"هارتس" العبرية: جيش الاحتلال يرغب فى إنهاء الحرب على غزة

جيش الاحتلال الإسرائيلى: دمرنا موقعًا داخل المنطقة الإنسانية فى خان يونس