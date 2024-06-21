الجمعة 21 يونيو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

إعدام أغذية فاسدة وتحرير 15 محضر مخالفات فى حملة بالإسماعيلية

أغذية فاسدة
أغذية فاسدة

صرحت الدكتورة ريم مصطفى، وكيل وزارة الصحة بالإسماعيلية، بأن إدارة مراقبة الأغذية بمديرية الصحة شنَّت اليوم الجمعة، حملة على بعض المنشآت الغذائية بمحافظة الإسماعيلية، التي تشمل تكثيف المرور على الأسواق والمطاعم ومنافذ بيع اللحوم المصنعة، والمجمدة، ومحال الجزارة، وشوادر اللحوم، والمجازر، والتأكد من مدى استيفائها الاشتراطات الصحية، وعرض اللحوم بطريقة صحية وسليمة ومراقبة نقل اللحوم في سيارات مستوفية للاشتراطات الصحية للتأكد من سلامة الغذاء؛ حفاظًا على الصحة العامة للمواطنين.

يأتي ذلك استكمالًا لتطبيق خطة التأمين الطبي خلال إجازة عيد الأضحى المبارك، وتكليفات اللواء شريف فهمي بشارة محافظ الإسماعيلية، بتكثيف لجان مرور فرق إشراف مديرية الصحة على منافذ تقديم الخدمة الصحية وإحكام المتابعة والرقابة على الأسواق للتأكد من جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.

 

تفاصيل الحملة 

وأشارت الدكتورة ريم مصطفى إلى استكمال الحملات على الأسواق والمنشآت الغذائية بالمرور الميداني على ١٢ منشأة غذائية تنوعت بين بقالة ومطاعم وسيارات، وأسفرت الحملة عن إعدام ١٢ كيلو من السلع الغذائية متغيرة الخواص الطبيعية، وتحرير ١٥ محضرا تنقسم إلى ٨ محاضر نظافة طبقًا لقرار ٩٦ لسنة ١٩٦٧، وعدد ٧ محاضر شهادة صحية طبقًا لقرار ٩٧ لسنة ١٩٦٧ والتوصية بالغلق لعدد ٣ منشآت لعدم وجود رخصة.

تمت الحملة تحت إشراف مدير إدارة الطب الوقائي ورئاسة مدير إدارة مراقبة الأغذية بمديرية الصحة، وبالتنسيق مع مكاتب مراقبة الأغذية بمختلف الإدارات الصحية بمحافظة الإسماعيلية.

وأكدت وكيل وزارة الصحة بالإسماعيلية على استمرار الرقابة الدورية على المنشآت الغذائية على مستوى المحافظة؛ للتأكد من سلامة الغذاء حفاظًا على الصحة العامة للمواطنين، وإحكام الرقابة على الأسواق والمحال التجارية ومراجعة ما يتم تقديمه للمواطنين وتطهير الأسواق من السلع المنتهية الصلاحية.

الإسماعيلية اخبار تموين الإسماعيلية اليوم اخبار تموين الإسماعيلية تموين الإسماعيلية يضبط تموين الإسماعيلية اليوم تموين الإسماعيلية حملات تموين الإسماعيلية

الأكثر قراءة

نكشف موعد الصلح بين إمام عاشور وفرد الأمن بـ"مول الشيخ زايد"

ضبط البلوجر لوشا بتهمة قيادة سيارة بلوحات مطموسة ورخصة منتهية

عاجل| خلافات غير مسبوقة.. "القاهرة الإخبارية": الداخل الإسرائيلى ينهار بسبب حرب غزة

تبرأت منه الكنيسة.. كيف رأي الأقباط قرار البابا بإيقاف القس دوماديوس حبيب؟

عاجل| موقف الأهلى من معاقبة إمام عاشور بعد واقعة "مول الشيخ زايد"

الداخلية تكشف ملابسات مشاجرة بالأسلحة البيضاء فى القاهرة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نرمين يسر

البادئون Starters

حسين دعسة

كيف يحلل توماس فريدمان نهاية السفاح نتنياهو؟!

د. محمد عفيفي

السينما المصرية والقومية «3 - 3»

ماجد حبته

استغلال مشين ليوم اللاجئين

مدحت بشاى

لا لتثوير الفكر النقدى لمجرد الحضور الإعلامى

خالد حريب

معارك صادق شرشر وقصيدة نثر العامية

محمد العسيري

الوجع المكشوف فى غزل البنات

أحمد بهاء الدين شعبان

هل تجاوزت "إسرائيل" عتبة "الغموض النووى"؟ (2)

صور

المصريون يقضون آخر أيام عيد الأضحى المبارك فى حديقة الأسماك

المصريون يحتفلون برابع أيام العيد فى القناطر الخيرية

العيد فرحه.. المصريون يحتفلون برابع أيام عيد الأضحى في الأزهر بارك

محطة تل أبيب

المزيد

إسرائيل تستدعى سفير أرمينيا عقب الاعتراف بدولة فلسطين

"هارتس" العبرية: جيش الاحتلال يرغب فى إنهاء الحرب على غزة

جيش الاحتلال الإسرائيلى: دمرنا موقعًا داخل المنطقة الإنسانية فى خان يونس