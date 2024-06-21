الجمعة 21 يونيو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

"تعليم القاهرة" ترفع درجة الاستعداد لاستئناف أعمال امتحانات الثانوية العامة

طلاب الثانوية العامة
طلاب الثانوية العامة

أعلنت مديرية التربية والتعليم بالقاهرة برئاسة أيمن موسى، عن رفع درجة الاستعداد والتأهب لاستئناف امتحانات شهادة الثانوية العامة (دور أول) للعام الدراسي 2024، للمواد المضافة للمجموع والتى تنطلق غدًا السبت، بامتحان مادة اللغة العربية للشعبة العامة، والذى يعقد من (9: 12) صباحًا.

من جهته، أكد  موسى أن المديرية تعمل على قدم وساق طوال فترة إجازة عيد الأضحى لتوفير سبل الراحة للطلاب، وجميع المشاركين في أعمال الامتحانات.

واطمأن موسى على وسائل التهوية داخل اللجان لخلق مناخ ملائم للطلاب، كذلك توفير المياه المبردة لمساعدة الطلاب على حرارة الجو.

وشدد وكيل أول الوزارة على الالتزام بفتح اللجان من الساعة ٨:١٥ صباحًا لإعطاء الوقت الكافى للتفتيش، كذلك عدم تأخير تسليم الطلاب ورق الأسئلة عن الموعد المحدد.

وأوصى موسى مديرى عموم الإدارت التعليمية بالمرور الدورى على اللجان وتذليل العقبات وتوفير سبل الراحة بها.

وكذلك منع دخول الطلاب إلى اللجان بأى أجهزة إلكترونية (موبايل - سماعات - ساعات سمارت) وكذلك الملاحظون والتصدى لمحاولات الغش بكل حزم لتحقيق مبدأ تكافؤ الفرص بين جميع الطلاب.

وشدد على مراجعة كاميرات المراقبة داخل اللجان، والتأكيد على صيانتها لرصد أي أعمال غش داخل اللجان ورصد أى مخالفات، وذلك من خلال غرف العمليات لضمان انضباط سير الامتحانات.

والتنسيق والتواصل مع غرفة العمليات الرئيسية وغرف العمليات الفرعية لتلقى أى بلاغات والتعامل معها بشكل فورى.

وتطبيق المادة الأولى من القرار بقانون رقم (١٠١)، بشأن مكافحة أعمال الإخلال بالامتحانات، والذى ينص فيه على حرمان الطالب من الامتحانات لمدة عام إلى عامين طبقًا للقانون.                

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