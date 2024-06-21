الجمعة 21 يونيو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

خلال الحملات الانتخابية.. اليمين المتطرف يواجه الهجمات في أوروبا

اليمين المتطرف
اليمين المتطرف

نُقل هيرفي برويل، عضو حزب التجمع الوطني، البالغ من العمر 68 عامًا، إلى المستشفى بعد تعرضه للاعتداء أثناء توزيع منشورات في وسط فرنسا قبل الانتخابات المبكرة.

وبحسب وكالة رويترز، اعتدى مهاجمون ملثمون على مرشح يميني متطرف خلال الحملة الانتخابية قبل الانتخابات البرلمانية المبكرة في فرنسا، في أحدث حادثة عنف تستهدف السياسيين في جميع أنحاء أوروبا.

القصة الكاملة للاعتداء في وسط فرنسا 

 

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استطلاع رأي: حزب أقصى اليمين بفرنسا سيتصدر الجولة الأولى من الانتخابات بـ34%

 

وقالت الشرطة إن هيرفي برويل، مرشح حزب التجمع الوطني بزعامة مارين لوبان، تعرض للاعتداء عندما كان يوزع منشورات صباح الخميس مع أربعة آخرين في مدينة سانت إتيان الصناعية بوسط فرنسا.

وبينما تم فتح تحقيق لتوضيح ما حدث، نقلت وسائل الإعلام المحلية عن شهود من الجبهة الوطنية قالوا إن المجموعة تعرضت للإهانة والدفع. 

وقال المدعي العام لقناة تي.إف1 الفرنسية إن برويل تعرض للركل، فيما قال مصدر في الشرطة إن فاكهة فاسدة ألقيت على المجموعة.

وقال متحدثون باسم الشرطة والسلطة المحلية إن مهاجميه كانوا يرتدون ملابس سوداء وملثمين وجوههم. وأضافوا أن برويل (68 عاما) الذي يرتدي جهاز تنظيم ضربات القلب، دخل المستشفى بعد الاعتداء لكن من المقرر أن يغادر المستشفى قريبا.

ويأتي الهجوم بعد أسابيع من نجاة رئيس وزراء سلوفاكيا روبرت فيكو من محاولة اغتيال أثارت تحذيرات في جميع أنحاء أوروبا من تصاعد العنف السياسي. 

فرنسا المانيا اليمين المتطرف وسط فرنسا برويل

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