عودة شوبير وكهربا يقود الهجوم.. تشكيل الأهلى لمواجهة الداخلية

أعلن السويسري مارسيل كولر، المدير الفني لنادي الأهلي، تشكيل المارد الأحمر الرسمي، لمواجهة الداخلية، بمسابقة دوري نايل (موسم 2023/2024).

موعد مباراة الأهلي والداخلية بمؤجلات دوري نايل

يواجه الأهلي نظيره الداخلية، في تمام السابعة مساء اليوم الجمعة، على إستاد السلام، ضمن مؤجلات الجولة الثانية عشر بمسابقة دوري نايل (2023/2024).

تشكيل الأهلي الرسمي لمواجهة الداخلية بمؤجلات دوري نايل

شهد تشكيل المارد الأحمر الرسمي لمواجهة الداخلية، عودة مصطفى شوبير مجددا، لحماية عرين الفريق، في ظل استبعاد الحارس الأساسي محمد الشناوي، بقرار من كولر، استعدادا لقمة الزمالك، الثلاثاء المقبل.

حراسة المرمى: مصطفى شوبير.

خط الدفاع: كريم فؤاد ورامي ربيعة وياسر إبراهيم ومحمد هاني.

خط الوسط: أكرم توفيق ورضا سليم وحسين الشحات ومحمد مجدي أفشة وإمام عاشور.‏

خط الهجوم: محمود كهربا.

ويجلس على دكة البدلاء: محمود الزنفلي وخالد عبد الفتاح، ومحمود متولي وأحمد عبد القادر، ‏وأليو ديانج وعمرو السولية، وأنتوني موديست وطاهر محمد، وأحمد نبيل كوكا.‏

تشكيل الأهلي الرسمي لمواجهة الداخلية بمؤجلات دوري نايل

القنوات الناقلة لمباراة الأهلي والداخلية بمؤجلات دوري نايل

تنقل قناة أون تايم سبورت 1، مباراة الأهلي والداخلية، على الهواء مباشرة، في تمام السابعة مساء اليوم الجمعة، حيث يسبقها أستوديو تحليلي، يقدمه الإعلامي محمد غانم، رفقة الكباتن طه إسماعيل وعمرو الدسوقي، بينما يتولى مهمة التعليق على المباراة مؤمن حسن، والثنائي أحمد عبد الملك وخالد رزق، مراسلين من أرض الملعب.

طاقم حكام مباراة الأهلي والداخلية بمؤجلات دوري نايل

يقود مباراة الأهلي والداخلية، المؤجلة من الجولة الثانية عشر بدوري نايل، إبراهيم محمد حكما للساحة، والمساعدين أول وثان وائل شعبان وحسن رمضان، أما صبحي العمراوي، فهو حكما رابعا، ومحمود بسيوني حكم تقنية الفيديو، وأسامة السيد مساعد حكم تقنية فيديو.

حكام مباراة الأهلي والداخلية بمؤجلات دوري نايل

موقف الأهلي بجدول دوري نايل

يحتل الأهلي، المركز الثالث بجدول دوري نايل برصيد 39 نقطة، من 17 مباراة، بواقع 12 فوز و3 تعادلات وهزيميتين.

ولا يزال، يمتلك المارد الأحمرمؤجلات أخرى خلاف مواجهة اليوم، أمام طلائع الجيش من الجولة الثالثة عشرة وبيراميدز الرابعة عشرة، ومودرن فيوتشر السابعة عشرة، والمصري البورسعيدي الثامنة عشرة، وسيراميكا كليوباترا التاسعة عشرة، والمقاولون العرب الثالثة والعشرون، وسموحة الرابعة والعشرون، وزد الخامسة والعشرون.

موقف الأهلي بجدول دوري نايل

الأهلي ماركة مسجلة بالأعياد

أصبح المارد الأحمر، بمثابة ماركة مسجلة، خلال فترة الأعياد، بعدما نجح في الفوز على الاتحاد السكندري، الثلاثاء الماضي، بهدف نظيف، في إطار مباريات الجولة السادسة والعشرون بدوري نايل، حيث أقيمت خلال ثالث أيام عيد الأضحى المبارك (2024).

سجل هدف المباراة الوحيد والأهلي، محمود عبد المنعم كهربا.