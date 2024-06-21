الجمعة 21 يونيو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

الصحة العالمية لـ"القاهرة الإخبارية": دخول الفرق الطبية إلى غزة بات مستحيلًا

مارجريت هارس
مارجريت هارس

قالت المتحدثة باسم الصحة العالمية مارجريت هارس، إن هناك حاجة كبيرة لتوفير الأدوات والمعدات الطبية الضرورية لغزة في ظل الوضع الصحي المزري الذي يعيشه القطاع.

وأضاف مارجريت هارس، خلال مداخلة هاتفية لفضائية "القاهرة الإخبارية" مساء اليوم الجمعة، إن دخول الفرق الطبية إلى قطاع غزة بات شبه مستحيل في ظل القيود التي تفرضها إسرائيل.

وأشارت إلى أن قطاع غزة يواجه كارثة صحية مع غياب المياه النظيفة وتفشي المجاعة.

وتابعت: "نعمل من أجل ضمان المساعدات الإنسانية إلى سكان قطاع غزة وسط ظروف بالغة الصعوبة".

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