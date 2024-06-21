الصحة العالمية لـ"القاهرة الإخبارية": دخول الفرق الطبية إلى غزة بات مستحيلًا

قالت المتحدثة باسم الصحة العالمية مارجريت هارس، إن هناك حاجة كبيرة لتوفير الأدوات والمعدات الطبية الضرورية لغزة في ظل الوضع الصحي المزري الذي يعيشه القطاع.

وأضاف مارجريت هارس، خلال مداخلة هاتفية لفضائية "القاهرة الإخبارية" مساء اليوم الجمعة، إن دخول الفرق الطبية إلى قطاع غزة بات شبه مستحيل في ظل القيود التي تفرضها إسرائيل.

وأشارت إلى أن قطاع غزة يواجه كارثة صحية مع غياب المياه النظيفة وتفشي المجاعة.

وتابعت: "نعمل من أجل ضمان المساعدات الإنسانية إلى سكان قطاع غزة وسط ظروف بالغة الصعوبة".