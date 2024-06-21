الجمعة 21 يونيو 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

مصرع شاب غرقًا فى مياه بحر الجعافرة بالفيوم

مصرع شاب غرقا -
مصرع شاب غرقا - أرشيفية

لقي شاب في العقد الثاني من العمر بنطاق قرية "الجعافرة" بمركز إطسا، بمحافظة الفيوم، مصرعه غرقًا في مياه بحر الجعافرة، اليوم، عندما نزل إلى المياه للهرب من حرارة الجو، وتمكن عدد من الأهالي وقوات الإنقاذ النهري من انتشال الجثة، وتم التحفظ عليها بمشرحة مستشفى إطسا المركزي.

تلقى اللواء ثروت المحلاوي، مدير أمن الفيوم، إخطارًا يفيد بورود بلاغ إلى مأمور مركز شرطة إطسا، من إدارة شرطة النجدة، بغرق أحد الأشخاص في مياه بحر الجعافرة، بدائرة المركز.

وعلى الفور، انتقلت قوات الشرطة والإنقاذ النهري إلى مكان الواقعة، وتمكنت القوات من انتشال الجثمان.
وبالفحص، تبين أنه أثناء قيام شاب يدعى "ش.ج"، 21 سنة، مقيم بقرية "الجغافرة"، دائرة مركز إطسا، بالاستحمام في مياه بحر الجعافرة، هربًا من حرارة الجو، جرفه التيار، ليلقي مصرعه غرقًا، وبمناظرة الجثمان، تبين عدم وجود إصابات ظاهرية به.

تم تحرير المحضر اللازم بالواقعة للعرض على النيابة العامة التي كلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري عن ظروف وملابسات الواقعة.

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