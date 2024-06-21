محافظ الإسماعيلية يتابع حجاج الجمعيات الأهلية ويطمئن على سلامتهم (صور)

تابع اللواء أركان حرب شريف فهمي بشارة محافظ الإسماعيلية، لحظة بلحظة بعثة حجاج الإسماعيلية ضمن حج الجمعيات الأهلية، وأدائهم لمناسك الحج في الأراضي المقدسة.



ويتابع المحافظ بشكل يومي ومستمر مع كل الجهات المعنية الحالة الصحية لهم وفق تقرير يومي مفصل، هذا إلى جانب التسهيلات الخاصة المقدمة لهم من اليوم الأول لسفرهم وحتى عودتهم بإذن الله سالمين إلى أرض الوطن فجر يوم الإثنين المقبل الموافق ٢٤ يونيو ٢٠٢٤.



توفير كل سبل الراحة لحجاج الإسماعيلية

ومن جانبه، أشار الدكتور أحمد عبد الرحمن وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بالإسماعيلية ومشرف بعثة الحج، إلى أنه تم تنفيذ كل توجيهات المحافظ بتوفير الراحة والأمان من وسائل مواصلات مجهزة ومقرات الإقامة من فنادق ومخيمات مكيفة ومجهزة على أعلى مستوى لراحتهم، بالإضافة إلى تسهيل وتيسير كل الإجراءات.

حجاج الإسماعيلية بصحة جيدة

وأضاف أن جميع بعثة حجاج الجمعيات الأهلية بمحافظة الإسماعيلية بصحة جيدة ويتمتعون بأداء مناسك الحج هذا العام بكل سهولة ويسر.

أطقم طبية متكاملة لحجاج الإسماعيلية

وأكد توفير فريق طبي متخصص تابع لوزارة التضامن الاجتماعي متواجد بشكل دائم ومرافق لهم في فنادق الإقامة؛ لمتابعة الحالة الصحية لحجاج الجمعيات الأهلية أول بأول، كما تم توفير عيادات متنقلة ترافق الحجاج في أداء المناسك.



محافظ الإسماعيلية يشكر التضامن الاجتماعي لراعايتهم الحجاج

ووجَّه الحجاج الشكر لمحافظ الإسماعيلية، ومديرية التضامن الاجتماعي بالمحافظة، على رعايتهم ومتابعتهم باستمرار أثناء أداء الفريضة بالأراضي المقدسة.



جدير بالذكر أن نصيب محافظة الإسماعيلية من عدد الحجاج لموسمِ الحج الحالي١٤٤٥ هجري ٢٠٢٤ م، ٤٥ حاجا تابعا للجمعيات الأهلية، ومشرف من مديرية التضامن الاجتماعي.