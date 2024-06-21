تعرف على مجموعات كوبا أمريكا 2024 ونظام التأهل في البطولة

انطلقت مساء الخميس (فجر اليوم الجمعة)، منافسات بطولة كوبا أمريكا 2024، التي تستضيفها الولايات المتحدة الأمريكية، وتقام النسخة الثامنة والأربعون لبطولة كوبا أمريكا، خلال الفترة ما بين 20 يونيو إلى 14 يوليو، بمشاركة 16 منتخبا.

بطولة كوبا أمريكا 2024

وتعد هذه هي المرة الثانية التي تستضيف فيها الولايات المتحدة، كوبا أمريكا، أن احتضنت البطولة للمرة الأولى في نسخة عام 2016 والتي تم تسميتها باسم كوبا أمريكا سينتيناريو، والتي أقيمت احتفالا بمرور 100 عام على إطلاق كوبا أمريكا للمرة الأولى عام 1916.

وتشارك في النسخة الحالية لكوبا أمريكا، 6 منتخبات من قارة أمريكا الشمالية، وهم الولايات الأمريكية، كندا، المكسيك، كوستاريكا، جامايكا، بنما.

انطلقت منافسات كوبا أمريكا 2024 بالمباراة الافتتاحية التي جمعت منتخبا الأرجنتين وكندا، على ملعب مرسيدس بينز بمدينة أطلانطا بولاية جورجيا.

وحسم المنتخب الأرجنتيني، المباراة لصالحه بنتيجة هدفين دون رد، سجلهما جوليان ألفاريز ولاوتارو مارتينيز.

مجموعات بطولة كوبا أمريكا 2024

تم تقسيم المنتخبات الـ 16 المشاركة في كوبا أمريكا 2024 إلى 4 مجموعات، بحيث ضمت كل مجموعة 4 منتخبات

وجاءت مجموعات بطولة كوبا أمريكا 2024 على النحو التالي:

المجموعة الأولى: الأرجنتين، بيرو، تشيلي، كندا.

المجموعة الثانية: المكسيك، الإكوادور، فنزويلا، جامايكا.

المجموعة الثالثة: الولايات المتحدة الأمريكية، أوروجواي، بنما، بوليفيا.

المجموعة الرابعة: البرازيل، كولومبيا، باراجواي، كوستاريكا.

ويتأهل صاحبا المركزين الأول والثاني من كل مجموعة، إلى أدوار خروج المغلوب بالبطولة.

وستقام المباراة النهائية للبطولة، يوم الرابع عشر من يوليو المقبل، على ملعب (هارد روك) بمدينة ميامي بولاية فلوريدا.

وكان منتخب الأرجنتين، قد توج بلقب النسخة الماضية لبطولة كوبا أمريكا، والتي أقيمت على الأراضي البرازيلية عام 2021، وذلك عقب تغلبه في المباراة النهائية على منتخب البرازيل «المضيف» بهدف نظيف.