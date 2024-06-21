بدء العد التنازلي للاحتفال بالعام الهجري الجديد يشغل بال المواطنين معرفة موعد رأس السنة الهجرية 1446 وميعاد استطلاع دار الإفتاء للهلال شهر المحرم عبر جوجل، لكي يبدأ العام الجديد 1446.

موعد رأس السنة الهجرية 1446 وميعاد استطلاع دار الإفتاء للهلال شهر المحرم

وتستعرض "الدستور" في التقرير التالي ميعاد استطلاع دار الإفتاء لهلال شهر المحرم، لكي يتحدد موعد رأس السنة الهجرية لعام 2024، وذلك فضلا عن ما ذهبت إليه كافة الحسابات الفلكية بهذا الخصوص.

موعد استطلاع هلال شهر المحرم

وتستطلع دار الإفتاء المصرية "هلال شهر المحرم" في يوم الجمعة الموافق 29 من ذي الحجة 1445 الموافق يوم 5 من يوليو 2024 ميلاديا، وذلك يكون بواسطة لجانها الشرعية المنتشرة بعدد من مناطق الجمهورية، وطبقا لهذه الرؤية ستتبين رؤية الهلال من عدمها، وبالتالي سيكون بداية شهر المحرم وبدء رأس السنة الهجرية لعام 1446 يوم السبت 6 من يوليو 2024 ميلاديا وذلك في حال ثبوت الرؤية.

أما إذا قد تعذرت رؤية الهلال فإن ذلك سيعني أن شهر ذي الحجة 30 من يوما وأن تكون بداية شهر المحرم والعام الهجري الجديد 1446 سوف تكون يوم الأحد الموافق 7 من يوليو 2024.

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موعد رأس السنة الهجرية والعام الهجري 1446 فلكيا

وتشير الحسابات الفلكية إلى أن موعد بدء العام الهجري الجديد ورأس السنة الهجرية وبداية شهر المحرم 1446 سيكون الأحد 7 يوليو المقبل، لكن القرار النهائي سيكون وفق نتيجة رؤية استطلاع الهلال من خلال دار الإفتاء المصرية.

ويعد شهر المحرم هو أحد الأشهر الحُرم الأربعة وثالث الأشهر الحرم المتصلة هما “شهر ذو القعدة وشهر ذو الحجة والشهر المحرم”، إضافة إلى شهر رجب.