الجمعة 21 يونيو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

الداخلية تكشف ملابسات مشاجرة بالأسلحة البيضاء فى القاهرة

مشاجرة - أرشيفية
مشاجرة - أرشيفية

كشفت وزارة الداخلية، اليوم، ملابسات ما تم تداوله على أحد المواقع الإخبارية بشأن حدوث مشاجرة بالأسلحة البيضاء بمنطقة الأميرية بالقاهرة، وبالفحص تبين ورود بلاغ لقسم شرطة الأميرية بـ مديرية أمن القاهرة بحدوث مشاجرة بدائرة القسم.

وبالانتقال تبين حدوث مشادة كلامية بين طرف أول 3 أشخاص بحوزة أحدهم سلاح أبيض طرف ثان: عاملان بحوزة أحدهما شومة بسبب خلافات حول الجيرة تطورت لمشاجرة تعدى خلالها الطرفان على بعضهما البعض بدون إصابات، وتم ضبط طرفى المشاجرة واتخاذ الإجراءات القانونية.

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