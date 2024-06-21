الجمعة 21 يونيو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

نصائح للوقاية من درجات الحرارة المرتفعة بعد دخول فصل الصيف

درجات الحرارة
درجات الحرارة

انطلق بشكل رسمي فصل الصيف 2024 يوم الخميس الماضي، 20 يونيو، وتوقعت الهيئة العامة للأرصاد الجوية استمرار ارتفاع درجات الحرارة بشكل تدريجي خلال الأيام المقبلة لذا، نقدم لكم أبرز الأرشادات والنصائح للوقاية من  درجات الحرارة المرتفعة.

نصائح للوقاية من درجات الحرارة المرتفعة

لعل أهم النصائح التي لابد أن يجب أن يهتم بها المواطنون للوقاية من ارتفاع درجات الحرارة هي:-

  • تجنب التعرض المباشر لأشعة الشمس، خصوصًا خلال ساعات الظهيرة.
  • كما يفضل شرب كميات كبيرة من المياه للحفاظ على الترطيب.
  • استخدام واقيات الشمس وارتداء القبعات والنظارات الشمسية عند الخروج من المهم أيضًا متابعة التحديثات الدورية لحالة الطقس من المصادر الموثوقة.

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درجات الحرارة في القاهرة والوجه البحري خلال الأيام المقبلة 

السبت 22 يونيو: درجة الحرارة العظمى: 39، الصغرى: 27.

الأحد 23 يونيو: درجة الحرارة العظمى: 39، الصغرى: 28.

الإثنين 24 يونيو: درجة الحرارة العظمى: 40، الصغرى: 28.

الثلاثاء 25 يونيو: درجة الحرارة العظمى: 40، الصغرى: 27.

الأربعاء 26 يونيو: درجة الحرارة العظمى: 39، الصغرى: 27.

الخميس 27 يونيو: درجة الحرارة العظمى: 38، الصغرى: 27.

درجات الحرارة في السواحل الشمالية

السبت 22 يونيو: درجة الحرارة العظمى: 33، الصغرى: 24.

الأحد 23 يونيو: درجة الحرارة العظمى: 32، الصغرى: 24.

الإثنين 24 يونيو: درجة الحرارة العظمى: 33، الصغرى: 24.

الثلاثاء 25 يونيو: درجة الحرارة العظمى: 33، الصغرى: 24.

الأربعاء 26 يونيو: درجة الحرارة العظمى: 33، الصغرى: 24.

الخميس 27 يونيو: درجة الحرارة العظمى: 32، الصغرى: 24.

درجات الحرارة في جنوب سيناء

السبت 22 يونيو: درجة الحرارة العظمى: 42، الصغرى: 31.

الأحد 23 يونيو: درجة الحرارة العظمى: 41، الصغرى: 31.

الإثنين 24 يونيو: درجة الحرارة العظمى: 42، الصغرى: 31.

الثلاثاء 25 يونيو: درجة الحرارة العظمى: 41، الصغرى: 31.

الأربعاء 26 يونيو: درجة الحرارة العظمى: 41، الصغرى: 31.

الخميس 27 يونيو: درجة الحرارة العظمى: 41، الصغرى: 31.

درجات الحرارة في شمال الصعيد

السبت 22 يونيو: درجة الحرارة العظمى: 40، الصغرى: 26.

الأحد 23 يونيو: درجة الحرارة العظمى: 40، الصغرى: 26.

الإثنين 24 يونيو: درجة الحرارة العظمى: 41، الصغرى: 26.

الثلاثاء 25 يونيو: درجة الحرارة العظمى: 42، الصغرى: 26.

الأربعاء 26 يونيو: درجة الحرارة العظمى: 42، الصغرى: 26.

الخميس 27 يونيو: درجة الحرارة العظمى: 41، الصغرى: 26.

درجات الحرارة في جنوب الصعيد

السبت 22 يونيو: درجة الحرارة العظمى: 44، الصغرى: 31.

الأحد 23 يونيو: درجة الحرارة العظمى: 44، الصغرى: 31.

الإثنين 24 يونيو: درجة الحرارة العظمى: 45، الصغرى: 31.

الثلاثاء 25 يونيو: درجة الحرارة العظمى: 45، الصغرى: 31.

الأربعاء 26 يونيو: درجة الحرارة العظمى: 45، الصغرى: 30.

الخميس 27 يونيو: درجة الحرارة العظمى: 45، الصغرى: 30.

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