الشوط الأول.. منتخب سلوفاكيا يتقدم على أوكرانيا بهدف في يورو 2024

تقدم منتخب سلوفاكيا على أوكرانيا بهدف دون مقابل، في الشوط الأول من المباراة التي تجمعهما ضمن منافسات الجولة الثانية من المجموعة الخامسة بدور المجموعات لبطولة كأس أمم أوروبا “يورو 2024”.

استطاع إيفان سكرانز تسجيل الهدف الأول لـ سلوفاكيا في الدقيقة 17 بضربة رأسية من متابعة للكرة العرضية التي أرسلها لوكاس هاراسلين من الجهة اليسرى.

بعد ذلك كثف لاعبو منتخب أوكرانيا محاولاتهم لتعديل النتيجة، وكانوا قريبين من ذلك في الدقيقة 34 بتسديدة أرضية من أولكساندر تيموتشيك، لكنها ارتطمت بالقائم الأيسر.

وجاء تشكيل منتخب سلوفاكيا في مباراة أوكرانيا على النحو التالي

في حراسة المرمى: مارتن دوبرافكا

الدفاع: بيتر بيكاريك، دينيس فافرو، ميلان سكرينيار، دافيد هانكو

الوسط: يوراي كوتسكا، ستانسلاف لوبوتكا، أوندري دودا

الهجوم: إيفان سكرانز، روبرت بوجينيك، لوكاس هاراسلين

تشكيل أوكرانيا في مباراة سلوفاكيا

أعلن سيرهي ريبروف المدير الفني لمنتخب أوكرانيا، تشكيل فريقه لمواجهة سلوفاكيا.

وشهد التشكيل الرسمي للمنتخب الأوكراني، تواجد أندريه لونين، حارس ريال مدريد، على مقاعد البدلاء في مباراة اليوم.

وسيكون تشكيل منتخب أوكرانيا في مباراة اليوم على النحو التالي:

حراسة المرمى: أناتولي توربين.

الدفاع: أوليكساندر تيمشيك – إليا زابارني – ميكولا ماتفيينكو – أوليكساندر زينشينكو

الوسط: أندري يارمولينكو - فلاديمير برازكو – ميكولا شابارينكو - جيورجي سوداكوف – ميهايلو مودريك

ويحتل منتخب سلوفاكيا، المركز الثاني في المجموعة برصيد 3 نقاط، متأخرا بفارق الأهداف خلف رومانيا صاحبة الصدارة، بينما يقبع منتخب أوكرانيا، في المركز الرابع، دون رصيد من النقاط، متأخرا بفارق الأهداف، خلف بلجيكا صاحبة المركز الثاني.

ومن المقرر، أن يلتقي منتخبا بلجيكا ورومانيا، في العاشرة من مساء يوم غد الثلاثاء، في المباراة التي ستجمعهما على ملعب (راين إنرجي) بمدينة كولن، في إطار الجولة الثانية من المجموعة ذاتها.

وكان منتخب رومانيا، قد تغلب على قد تغلب على نظيره الأوكراني، بثلاثية نظيفة، في مباراة الجولة الأولى من المجموعة، بينما حقق المنتخب السلوفاكي، فوزا ثمينا على نظيره البلجيكي، بهدف دون رد، في إطار الجولة ذاتها.